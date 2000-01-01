Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Главные новости дня. Лев покинет сборную Германии после Евро, Джеррард готов возглавить «Ливерпуль»

    Журналист Агилар: Агуэро и Гарсия – главные трансферные цели «Барселоны»

    Отец Кавани: «Сыну некомфортно в Англии. Он хочет вернуться в Южную Америку и играть за «Боку»

    Джеррард готов сменить Клоппа в «Ливерпуле»

    Corriere della Sera: «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем на год и будет искать ему преемника

    «Все идет к завершению карьеры»: Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова»

    Sport24: «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» – претенденты на защитника «Брондбю» Херманнссона

    Рибери может летом покинуть «Фиорентину»

    Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Его может заменить Флик или Клопп

    Дюпин, Соболев и Промес – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

    CIES: Санчо – самый перспективный футболист 2000 года рождения. Холанд и Дэвис – в топ-3

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru