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    Агент защитника «Штутгарта» Антона: «Мы никогда не получали официального предложения от «Зенита»

    Как сообщил Fussballtransfers со ссылкой на Sky, «Зенит» пытался купить центрального защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона.

    По информации источника, петербургский клуб сделал предложение 24-летнему футболисту, но получил отказ.

    Однако агент немца Артур Бек утверждает, что «Зенит» не связывался с его клиентом.

    «Не знаю, откуда у Sky появилась эта информация. Мы никогда не получали официального предложения от «Зенита» по Вальдемару. Но такое бывает, в прессе часто появляются подобного рода слухи. Не знаем, кому они могут быть выгодны», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Антона – 7 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Штутгарт» 24 матча и сделал один ассист.

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    Источник: Metaratings

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