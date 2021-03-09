Агент защитника «Штутгарта» Антона: «Мы никогда не получали официального предложения от «Зенита»

Как сообщил Fussballtransfers со ссылкой на Sky, «Зенит» пытался купить центрального защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона.

По информации источника, петербургский клуб сделал предложение 24-летнему футболисту, но получил отказ.

Однако агент немца Артур Бек утверждает, что «Зенит» не связывался с его клиентом.

«Не знаю, откуда у Sky появилась эта информация. Мы никогда не получали официального предложения от «Зенита» по Вальдемару. Но такое бывает, в прессе часто появляются подобного рода слухи. Не знаем, кому они могут быть выгодны», – сказал агент.