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Главные новости дня. «Зенит» проиграл «Рубину», «Краснодар» не уволит Мусаева

9 марта 2021, 00:00
3

Лапорта – президент «Барселоны»

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (3)
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Strig
1615265826
А когда уберут Семака?!
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Дядя Серёжа
1615275474
Мусаевуа не увольняют... беги Сулейманов пока полностью не деградировал.
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vladimir-7
1615293154
Менять-то на кого, в России из всех тренеров, достойных-то, только Слуцкий, Карпов, Федотов, Парфёнов и пропавший Кириченко, остальные либо пенсионеры со старой тренерской школой, либо молодые неучи.
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