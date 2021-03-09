Главные новости дня. «Зенит» проиграл «Рубину», «Краснодар» не уволит Мусаева

Лапорта – президент «Барселоны»

Гендиректор «Краснодара»: «Не уволим Мусаева даже если команда проиграет все матчи до конца чемпионата»

За «Тамбов» сыграли 45 футболистов в сезоне. Это рекорд РПЛ

Calciomercato: «Интер» интересуется Гайчем. Миланцы ищут дублера для Лукаку

В Италии сообщили об интересе «Спартака» к Спаллетти

В 21-м туре РПЛ «Локомотив» разгромил «Арсенал», а «Зенит» проиграл «Рубину»

25-летний экс-игрок «Вильярреала» Акоста найден мертвым. Он утонул в реке

АПЛ. «Челси» обыграл «Эвертон» благодаря пенальти и автоголу

Официально: Гамшик перешел в «Гетеборг»

«Динамо» может летом бесплатно подписать Чорлуку