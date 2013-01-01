АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ман Сити», прервав 20-матчевую победную серию команды Гвардиолы

«Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 27-го тура АПЛ.

На второй минуте счет с пенальти открыл Бруну Фернандеш. На 50-й минуте преимущество «МЮ» удвоил Люк Шоу.

Команда Уле-Гуннара Сульшера прервала 20-матчевую победную серию «Ман Сити» во всех турнирах. «МЮ» сократил отставание в таблице АПЛ до 11 очков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш (с пенальти), 2; 0:2 – Шоу, 50.

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