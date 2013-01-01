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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ман Сити», прервав 20-матчевую победную серию команды Гвардиолы

    «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 27-го тура АПЛ.

    На второй минуте счет с пенальти открыл Бруну Фернандеш. На 50-й минуте преимущество «МЮ» удвоил Люк Шоу.

    Команда Уле-Гуннара Сульшера прервала 20-матчевую победную серию «Ман Сити» во всех турнирах. «МЮ» сократил отставание в таблице АПЛ до 11 очков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандеш (с пенальти), 2; 0:2 – Шоу, 50.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +98

      казанский лис 6 минут назад

      два Манчестера наверху, МС решил помочь МЮ.

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      Рейтинг: +1113

      Psih86 1 час назад

      Не зная кто забил, думаю гляну, 100% думаю пенальти был, открываю реально:)))

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      Рейтинг: +162

      Genchik92 > Psih86 39 минут назад

      такая же херня

      0
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      Рейтинг: +1010

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Glory! Glory! Man United! Это во-первых! Во-вторых,что это было? "Луч света в темном царстве" или "Верной дорогой идём,товарищи"? P.S. С победой,конечно!!!)))

      8
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      Рейтинг: +11389

      Cules2013 1 час назад

      достаточно неожиданно

      4
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      Рейтинг: -1971

      Вот оно чё Михалыч > Cules2013 41 минуту назад

      Это ж АПЛ. Здесь все возможно .И даже неожиданное --)))

      1
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      Рейтинг: -754

      СуперПАВ9 > Cules2013 5 минут назад

      Жостаточно геожиданно что родился а тут все ожидаймо пер физ рук

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