«Манчестер Сити» купил сотни ноутбуков для нуждающихся школьников

«Манчестер Сити» присоединился к акции «Компьютеры для детей» и купил сотни ноутбуков для школ. В мероприятии участвовала IT-команда клуба. Гаджеты должны помочь обучающимся эффективнее усваивать программу.
Все закупленные ноутбуки оснащены подключением к интернету.
- «Манчестер Сити» – второй по богатству клуб Англии (стоимость состава – 1,06 миллиарда евро).
- Команда с отрывом лидирует в АПЛ.
- В 19:30 по Москве «Манчестер Сити» начнет дерби против «Манчестер Юнайтед».
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»