«Манчестер Сити» купил сотни ноутбуков для нуждающихся школьников

«Манчестер Сити» присоединился к акции «Компьютеры для детей» и купил сотни ноутбуков для школ. В мероприятии участвовала IT-команда клуба. Гаджеты должны помочь обучающимся эффективнее усваивать программу.

Все закупленные ноутбуки оснащены подключением к интернету.