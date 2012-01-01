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    «Манчестер Сити» купил сотни ноутбуков для нуждающихся школьников

    «Манчестер Сити» присоединился к акции «Компьютеры для детей» и купил сотни ноутбуков для школ. В мероприятии участвовала IT-команда клуба. Гаджеты должны помочь обучающимся эффективнее усваивать программу.

    Все закупленные ноутбуки оснащены подключением к интернету.

    • «Манчестер Сити» – второй по богатству клуб Англии (стоимость состава – 1,06 миллиарда евро).
    • Команда с отрывом лидирует в АПЛ.
    • В 19:30 по Москве «Манчестер Сити» начнет дерби против «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +425

      Brabus71 15 минут назад

      Команды РПЛ забрали из бюджета деньги для покупки сотни тысяч ноутбуков для школьников...

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