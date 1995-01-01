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    Арбитр Левников: «Атмосфера на заполненных российских стадионах как минимум не хуже, чем в Европе»

    Судья РПЛ Кирилл Левников оценил культуру болельщиков в России и Европе. По его мнению, стадионы РПЛ в этом плане не уступают западным.

    – До пандемии в Греции была топовая атмосфера. Какой самый запоминающийся матч в этом плане в карьере?

    – Надеюсь, все самые интересные игры впереди. Но скажу, что у нас очень хорошие болельщики и атмосфера на стадионах, когда они заполненные. Думаю, как минимум не хуже, чем в Европе.

    – После игры был обмен мнениями с греческой стороной?

    – Из-за ковида личные встречи запрещены, общались только с коллегами, с которыми обслуживали матч. Марк Клаттенбург [глава греческого судейского корпуса] прислал сообщение, что очень доволен нашей качественной работой, никаких претензий нет, все были счастливы.

    • На этой неделе Левников судил матч Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАС (1:2).
    • Левников судит РПЛ с 2013 года.
    • Отец Левникова Николай – бывший футбольный судья, дед Владислав – футболист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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