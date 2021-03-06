Арбитр Левников: «Атмосфера на заполненных российских стадионах как минимум не хуже, чем в Европе»

Судья РПЛ Кирилл Левников оценил культуру болельщиков в России и Европе. По его мнению, стадионы РПЛ в этом плане не уступают западным.

– До пандемии в Греции была топовая атмосфера. Какой самый запоминающийся матч в этом плане в карьере?

– Надеюсь, все самые интересные игры впереди. Но скажу, что у нас очень хорошие болельщики и атмосфера на стадионах, когда они заполненные. Думаю, как минимум не хуже, чем в Европе.

– После игры был обмен мнениями с греческой стороной?

– Из-за ковида личные встречи запрещены, общались только с коллегами, с которыми обслуживали матч. Марк Клаттенбург [глава греческого судейского корпуса] прислал сообщение, что очень доволен нашей качественной работой, никаких претензий нет, все были счастливы.