⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Ротор» встретится с «Химками», «Ростов» сыграет с «Сочи»

Ужас, толчки с спину, грубая игра, гол из офсайда - а судья молчит.))
Сегодня, 6 марта, стартует 21-й тур российской Премьер-лиги.
На субботу запланированы три матча: ЦСКА дома сыграет с «Ахматом», «Ротор» примет «Химки», а «Ростов» встретится с «Сочи».
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)
6 марта, 14:00 мск
6 марта, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи
6 марта, 19:00 мск
7 марта, 14:00 мск
7 марта, 16:30 мск
7 марта, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)
8 марта, 14:00 мск
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)
8 марта, 16:30 мск