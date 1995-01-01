⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Ротор» встретится с «Химками», «Ростов» сыграет с «Сочи»

Сегодня, 6 марта, стартует 21-й тур российской Премьер-лиги.

На субботу запланированы три матча: ЦСКА дома сыграет с «Ахматом», «Ротор» примет «Химки», а «Ростов» встретится с «Сочи».

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

6 марта, 14:00 мск

Ротор (Волгоград) – Химки

6 марта, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

6 марта, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Уфа

7 марта, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Тамбов

7 марта, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Краснодар

7 марта, 19:00 мск

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Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

8 марта, 14:00 мск

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

8 марта, 16:30 мск

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