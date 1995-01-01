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    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Ротор» встретится с «Химками», «Ростов» сыграет с «Сочи»

    Сегодня, 6 марта, стартует 21-й тур российской Премьер-лиги.

    На субботу запланированы три матча: ЦСКА дома сыграет с «Ахматом», «Ротор» примет «Химки», а «Ростов» встретится с «Сочи».

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

    6 марта, 14:00 мск

    Ротор (Волгоград) – Химки

    6 марта, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

    6 марта, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Уфа

    7 марта, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Тамбов

    7 марта, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Краснодар

    7 марта, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

    8 марта, 14:00 мск

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    8 марта, 16:30 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4335

      mamba9090909 41 минуту назад

      Ужас, толчки с спину, грубая игра, гол из офсайда - а судья молчит.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Великий Глaдиатор 3 часа назад

      уже что-то заранее стыдно за федунятник
      гы-гы-ЫГ

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10894

      Persona_non_Grata > Великий Глaдиатор 2 часа назад

      Иди икай к себе на ветку , это у вас принято икать , рыгать , пердеть и это не затрагивая ваших сексуальных и более низменных пороков )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9265

      Литейный4 3 часа назад

      Краснодару и Зениту разгромной победы. Гыгыгы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10894

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Давай , Валера , надери им задницу !!! Верим !!! )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4566

      BarStep > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Желание твоё понятно в принципе., только вот возможностей у Валеры нет как таковых..

      5
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      Рейтинг: +10894

      Persona_non_Grata > BarStep 3 часа назад

      Вот и посмотрим )

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