Нурмагомедов: «Хотел бы сыграть за «Спартак». Мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок»

Бывший российский боец UFС Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, за какую футбольную команду хотел бы сыграть. Выбор пал на московский клуб.

«Думаю, за «Спартак», это народная команда. И, думаю, отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Скинул бы шесть-семь килограммов. Не знаю, как бы я сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, потихоньку можно было бы втянуться», – сказал Нурмагомедов.