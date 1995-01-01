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    Нурмагомедов: «Хотел бы сыграть за «Спартак». Мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок»

    Бывший российский боец UFС Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, за какую футбольную команду хотел бы сыграть. Выбор пал на московский клуб.

    «Думаю, за «Спартак», это народная команда. И, думаю, отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Скинул бы шесть-семь килограммов. Не знаю, как бы я сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, потихоньку можно было бы втянуться», – сказал Нурмагомедов.

    • Уроженцу Дагестана 32 года, в прошлом году он объявил о завершении бойцовской карьеры.
    • В январе Нурмагомедов посетил сборы «Спартака».
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +714

      Andrew01 16 минут назад

      Но помни, душить соперников нельзя)))))))))))))
      некоторые в 32 уже карьеру заканчивают.....

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