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  • Нурмагомедов: «Хотел бы сыграть за «Спартак». Мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок»

Нурмагомедов: «Хотел бы сыграть за «Спартак». Мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок»

3 марта 2021, 19:30
7

Бывший российский боец UFС Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, за какую футбольную команду хотел бы сыграть. Выбор пал на московский клуб.

«Думаю, за «Спартак», это народная команда. И, думаю, отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Скинул бы шесть-семь килограммов. Не знаю, как бы я сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, потихоньку можно было бы втянуться», – сказал Нурмагомедов.

  • Уроженцу Дагестана 32 года, в прошлом году он объявил о завершении бойцовской карьеры.
  • В январе Нурмагомедов посетил сборы «Спартака».
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

Источник: ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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Andrew01
1614789624
Но помни, душить соперников нельзя))))))))))))) некоторые в 32 уже карьеру заканчивают.....
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derrik2000
1614791606
За Ахмат пыли.
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Ганнибал Лектор
1614794765
Было бы прикольно посмотреть на Хабиба в футболе)
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6pbIH
1614844280
Максимум, в ФНЛ бы может и побегал бы.. А так, лучше бы в хоккей подался, был бы тафгаем!))
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Дядя Серёжа
1614846880
Усейн Болт попробовал и тебе тоже болт.
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maygli
1614860625
Ну что ж, полгода до нового сезона есть. Тренируйся и приезжай на просмотр. Защита нам нужна, она у нас слабовата. )))
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