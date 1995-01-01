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    ⚽ РПЛ. «Тамбов» сыграет с «Ротором»; «Локомотив» и ЦСКА встретятся в субботу

    Сегодня, 26 февраля, после зимней паузы возобновляется чемпионат России. В первом матче 20-го тура РПЛ «Тамбов» примет «Ротор».

    Завтра «Локомотив» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» примет «Ростов».

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Тамбов – Ротор (Волгоград)

    26 февраля, 19:00 мск

    Химки – Уфа

    27 февраля, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    27 февраля, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

    27 февраля, 19:00 мск

    Сочи – Арсенал (Тула)

    27 февраля, 19:00 мск

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

    28 февраля, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва)

    28 февраля, 16:30 мск

    Краснодар – Урал (Екатеринбург)

    28 февраля, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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