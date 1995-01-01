⚽ РПЛ. «Тамбов» сыграет с «Ротором»; «Локомотив» и ЦСКА встретятся в субботу

Сегодня, 26 февраля, после зимней паузы возобновляется чемпионат России. В первом матче 20-го тура РПЛ «Тамбов» примет «Ротор».
Завтра «Локомотив» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» примет «Ростов».
Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур
26 февраля, 19:00 мск
27 февраля, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
27 февраля, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)
27 февраля, 19:00 мск
27 февраля, 19:00 мск
Спартак (Москва) – Рубин (Казань)
28 февраля, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва)
28 февраля, 16:30 мск
Краснодар – Урал (Екатеринбург)
28 февраля, 19:00 мск