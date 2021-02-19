Главные новости дня. «Краснодар» проиграл в ЛЕ, ЦСКА продлил контракт с Фернандесом

ЦСКА продлил контракт с Фернандесом

«Тоттенхэм» может продать Кейна за 150 миллионов

Тедеско: «Новый тренер «Спартака»? Могу рекомендовать Хинкеля, он хороший человек»

«Краснодар» исключил Сафонова из заявки на РПЛ и намерен заявить его в ФНЛ

В Тамбове намерены создать новый клуб на базе ПФЛ. В пятницу РФС рассмотрит вопрос о лишении клуба лицензии

Tuttomercatoweb: «Динамо» интересуется Бенталебом. Он хочет получать 3,2 миллиона в год

«Порту» купил за 15 миллионов бразильца Пепе, отказавшего «Зениту»

Лига Европы. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче с пятью голами

Сафонов пропустит еще две недели. Он не сыграет в Загребе

Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников; «Шахтер» победил «Маккаби», «Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» и другие результаты