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    Главные новости дня. «Тамбов» близок к снятию с РПЛ, ЦСКА минимально победил команду третьего дивизиона Испании

    Примера. «Атлетико» обменялось голами с «Леванте» и продлило беспроигрышную серию до 11 матчей.

    Мбаппе подарил футболку Хабибу после хет-трика на «Камп Ноу»: «Вдвойне приятно, что «Барселоне».

    Слуцкий: «Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает».

    Карпин – о Шомуродове: «Какой ему «Ювентус», епт? Что он там забил? Два гола, что ли?».

    «Спартак» хотел купить Гилерме за 500 тысяч. «Локомотив» мог заменить его Крицюком.

    Агент Шомуродова: «По сравнению с «Ростовом» он будет зарабатывать раз в 5-6 больше».

    Мбаппе – Альбе: «На улице я тебя убью».

    Товарищеский матч. Чалов на 89-й минуте принес ЦСКА победу над командой 3-го испанского дивизиона «Мурсией».

    «Лацио» грозят два технических поражения и снятие очков за нарушение антиковидных правил.

    ТАСС: вероятность снятия «Тамбова» с сезона РПЛ огромная.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2021 23:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      zoriifilatov 46 минут назад

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