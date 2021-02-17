Главные новости дня. «Тамбов» близок к снятию с РПЛ, ЦСКА минимально победил команду третьего дивизиона Испании

Примера. «Атлетико» обменялось голами с «Леванте» и продлило беспроигрышную серию до 11 матчей.

Мбаппе подарил футболку Хабибу после хет-трика на «Камп Ноу»: «Вдвойне приятно, что «Барселоне».

Слуцкий: «Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает».

Карпин – о Шомуродове: «Какой ему «Ювентус», епт? Что он там забил? Два гола, что ли?».

«Спартак» хотел купить Гилерме за 500 тысяч. «Локомотив» мог заменить его Крицюком.

Агент Шомуродова: «По сравнению с «Ростовом» он будет зарабатывать раз в 5-6 больше».

Мбаппе – Альбе: «На улице я тебя убью».

Товарищеский матч. Чалов на 89-й минуте принес ЦСКА победу над командой 3-го испанского дивизиона «Мурсией».

«Лацио» грозят два технических поражения и снятие очков за нарушение антиковидных правил.

ТАСС: вероятность снятия «Тамбова» с сезона РПЛ огромная.