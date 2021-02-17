Сезон-2020/21 Юношеской лиги УЕФА отменили из-за пандемии

УЕФА решил не проводить плей-офф Юношеской лиги УЕФА, где должны были участвовать клубы из России. Причина – затруднения, связанные с пандемией коронавируса.
«17 февраля УЕФА уведомила клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/21.
В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике», – сообщил «Локомотив».
- Турнир основан в 2013 году.
- Москвичи должны были сыграть в 1/32 финала с «Ференцварошем».
- Также Россию в плей-офф должны были представить «Краснодар», «Чертаново», «Зенит».
Источник: официальный сайт «Локомотива»