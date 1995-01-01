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    «Спартак» хотел купить Гилерме за 500 тысяч евро. «Локомотив» мог заменить его Крицюком

    Бывший селекционер «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о несостоявшемся переходе вратаря Гилерме в «Спартак».

    «У Гилерме было предложение от «Спартака», я его видел. Но первое предложение на бумаге — не официальный контракт. «Спартак» хотел купить его за 500 тысяч евро.

    Я говорил: «Давайте продадим и пригласим Крицюка». К сожалению, руководитель принял другое решение. В том числе это и мой просчет, поскольку я оказался не в состоянии убедить его», – сказал Кузьмичев в интервью «РБ-Спорту».

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В 16 матчах нынешнего чемпионата России 35-летний голкипер пропустил 20 мячей.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии29
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      Рейтинг: +2795

      Из Твери Леха 37 минут назад

      Я бы хотел увидеть его в спаме. Такой цирк бы был) Клоун на бровке, клоун в воротах))

      1
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      Рейтинг: -1336

      Бoрат > Из Твери Леха 32 минуты назад

      Достаточно клоуна Лехи на сайте . Гыгыгы .

      1
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      ...
      Рейтинг: +6349

      Puddle > Бoрат 19 минут назад

      Тебе кстати опять иппало обоссали, когда ты рылом повернулся! Гы-гы-гы, гей-гей-гей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      NewLife 41 минуту назад

      Спартак много глупостей делал, хорошо хоть, что здесь не облажался.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9820

      paracetamol 1 час назад

      Максименку менять на Гильерме - все равно, что шило на мыло!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5432

      subbotaspartak > paracetamol 1 час назад

      Максименко лучший в Лиге
      Гилерма - черная дыра

      3
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      Рейтинг: +66

      Конопляных дел мастер 2 часа назад

      В самый раз его в Спартак. Там такие же дырки вратари.

      6
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      ...
      Рейтинг: +5681

      "supermax" > Конопляных дел мастер 2 часа назад

      дырка у тебя в шопе..и в голове...хотя что это я об одном и том же))

      0
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      ...
      Рейтинг: +5681

      "supermax" > Конопляных дел мастер 2 часа назад

      твои друганы чмошники минусовать накинулись...дырку твою защищают))

      6
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      Рейтинг: -930

      литлбой77 > "supermax" 1 час назад

      собаки лают караван идет!а админы им лаять помогают!

      1
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      Рейтинг: -930

      литлбой77 > "supermax" 1 час назад

      вот что бы минуса то убрать и какой бы здесь лай пошел!ан нет честь псов здесь оберегают как зеницу ока так сказать!спецом все для них!я уж и не гляжу на них!просто нажимаю на колокольчик и сбрасываю,не читаю!сумашедшие псы,что еще скажешь!пусть тявкают со своим погонщиком кпссником!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5681

      "supermax" > литлбой77 34 минуты назад

      мне нельзя плохо говорить про одмэнов...они обидчивый народ

      2
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      ...
      Рейтинг: +6349

      Puddle > литлбой77 20 минут назад

      Кто о чем, а юный хрюндель о минусах)) Смажь пукан пиротексом и сиди играй в колокольчик! Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: -1336

      Бoрат > "supermax" 20 минут назад

      Мне можно , мне пох - они , выражаясь культурно - мало образованные , слабо интеллектуально развитые особи с низкой планкой социальной ответственностью . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: -1336

      Бoрат > Puddle 16 минут назад

      Кто о чем , а пудель о заднице , оно и понятно - " у кого что болит , тот о том и говорит " и советы знатока раздает . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +6349

      Puddle > Бoрат 15 минут назад

      Это мне говорит бидрила, у которого через коммент про письку, попку, яйца и т.д. А так же он всем не скрывает свои фантазии, прямым текстом показывая, что он нетрадициорик! Гы-гыг-ы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5681

      "supermax" > Puddle 13 минут назад

      а еще он прямым текстом говорит что вы все там такие

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6349

      Puddle > "supermax" 12 минут назад

      гей Борат? Да

      1
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      Рейтинг: -78

      Pudel_OK > литлбой77 9 минут назад

      мне тоже много минусов поставили. а я добрая собачка((( такую каждый может обидеть((

      1
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      Рейтинг: -78

      Pudel_OK > Бoрат 8 минут назад

      Красный пудель- злой пудель, не хочет со мной дружить(((

      1
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      Рейтинг: -78

      Pudel_OK > Puddle 7 минут назад

      Ты плохая скверная злая собака(( такую на цепь надо

      0
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      Рейтинг: +6349

      Puddle > Pudel_OK 3 минуты назад

      Ты дебил конченый. Дружи с себе подобными: хряки и петухи. Гей Борат и голубой Литлбой тебе в помощь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1336

      Бoрат > Pudel_OK 2 минуты назад

      На живодерню его надо или мыловарню . Гыгыгы .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Снег 2 часа назад

      Сколько он насрал в играх Локе - а сколько ещё будет?! Дыра!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8219

      Hektor 84 2 часа назад

      Как хорошо что Спартак не купил его тогда.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15554

      vladimir-7 > Hektor 84 1 час назад

      Повезло спартаку, да и Гилерме тоже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      вальтер 79 2 часа назад

      чето гиля совсем копейки стоит по футбольным меркам)))

      0
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      Рейтинг: +8758

      Литейный4 2 часа назад

      Хоть Гиля и дырища, но свою карьеру уберег от свинарника. Гыгыгы

      11
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      Рейтинг: -1336

      Бoрат > Литейный4 31 минуту назад

      Жаль , что ты свою дырищу не сберег . Гыгыгы .

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