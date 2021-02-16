Главные новости дня. «Аякс» не может договориться с Промесом о расторжении контракта, Алаба объявил об уходе из «Баварии»

«Спартак»: «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта

«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу с правом выкупа

Клубы РПЛ выступали против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21

Сезон-2021/22 стартует в РПЛ 25 июля

Алаба: «Покину «Баварию» по окончании сезона»

«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

Азмун перестанет считаться легионером в России, если Иран войдет в Евразийский союз

Зидан взбешен из-за частых травм футболистов «Реала». В этом сезоне их уже 40

«Руки прочь от Месси, вор!» Фанаты «Барселоны» – президенту «ПСЖ»

Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен»