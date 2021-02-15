Главные новости дня. Бохинен и Рондон перешли в ЦСКА, Гамшик интересен «Локомотиву»

Бохинен стал игроком ЦСКА. Также клуб арендовал Рондона у «Далянь Ифань»

«РБ Спорт»: «Ростов» арендует Соу за 500 тысяч с опцией выкупа за 3 миллиона, если он пройдет медосмотр

Малком пропустит минимум четыре недели из-за травмы

Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести. 20 февраля в Москве ожидается температура ниже -15

«РБ-Спорт»: «Фиорентина» не разрешит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова

Защитник «Краснодара» Рамирес травмировал крестообразные связки колена. Его может заменить экс-игрок «Реала» Коэнтрау

Розе покинет менхенгладбахскую «Боруссию» и возглавит дортмундскую

Гамшик может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» отдал в аренду «Нижнему Новгороду» Берковского, купленного два месяца назад

AS: Рамос покинет «Реал»