Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Матч «Динамо» – «Спартак» может быть перенесен. 20 февраля в Москве ожидается температура ниже -15

    Матч 1/8 финала Кубка России «Динамо»«Спартак» может быть перенесен с 20 февраля на другую дату из-за ожидаемых морозов в Москве.

    По информации столичного Метеобюро, в этот день температура опустится ниже -15 градусов.

    «Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон. Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21», – сообщили в Метеобюро.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» должен начаться в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:04
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82756

      zigbert 4 минуты назад

      По прогнозам синоптиков март так же ожидается холодный. Февраль как никак зимний месяц и РФС надо прекращать играть в угадайку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7524

      NewLife 49 минут назад

      Неожиданно для болванов из РПЛ в России зимой холодно. Они привыкли в Дюбае на сборах греть зад.
      Переносить Динамо-Спартак не надо: выдать шипованные валенки и телогрейки в цветах клубов. Зулусам налить по 200 перед началом игры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2039

      Mister_Tomsk 49 минут назад

      что ты плять -15. нас массуху в -30 проводят! и ни кто не ноет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6210

      Puddle 53 минуты назад

      Боятся что свинятина замерзнет и протухнет! Мусор, кстати, тоже! Ыгыгы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4967

      playsh > Puddle 5 минут назад

      "Мужчина",напиши что-нибудь стоящее,а не чушь собачью?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2157

      Fusballer 1 час назад

      Надо было матчи в январе проводить, когда тепло было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4967

      playsh 1 час назад

      Дюков и иже с ним остальные бараны,когда хватит ума перевести чемпионат на лето?
      Сами не пробовали жопой сесть на пластмассу? Пока идиоты будут у руководства,мы с Вами никогда не попадём на футбол в шортах и маечке.
      Эй,Валера Газзаев,ты же обещал поднять этот вопрос? Видать,был послан...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11345

      JTherry > playsh 1 час назад

      Газзаев инициировал осень-весну, подпевая Гинеру) теперь в Думе протирает штаны...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4967

      playsh > JTherry 10 минут назад

      Да уж,не счесть что в Думе,что в РПЛ бездарей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45125

      portero 1 час назад

      о как неожиданно, в России морозы в феврале.... , в этом году еще и в марте будут....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2056

      Иван Петров 1986 1 час назад

      РФС в полном составе и Мутко раздеть до трусов и на трибуны, а можно и на поле за ворота - пускай ощущают все прелести своих дебильных решений.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4082

      mamba9090909 2 часа назад

      В Питере, 20 февраля, ожидается -17. На Газпром арене, во время матча с Арсеналом, ожидается + 13. ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +362

      dva064 > mamba9090909 1 час назад

      Ну знаешь не всем арены строит государство и тем более крытые,,некоторые и за свой счёт построили,,,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1348

      Бoрат > mamba9090909 1 час назад

      Так у нас же игроки то отмороженные , им ничего не страшно . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4082

      mamba9090909 > dva064 1 час назад

      Да что ты говоришь!!!)) ГОСУДАРСТВО строило?! К твоему сведению, Газпром Арену строил Питер. Строил на СВОЙ, городской бюджет, для СЕБЯ, для СВОИХ болельщиков, для СВОЕЙ команды.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4082

      mamba9090909 > Бoрат 1 час назад

      Сам то понял, о чём пукнул?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19266

      silver29 > mamba9090909 1 час назад

      а теперь посчитай сколько Квт электроэнергии необходимо для нагрева с минус 17 до плюс 13 ? И платить будет точно не Газпром ((( а скорей всего ты и твои соседи по коммуналке.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4082

      mamba9090909 > silver29 1 час назад

      Это НАШ стадион. И мы заплатим. И платим уже с 2016 года. Тебе то какая проблема?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45125

      portero > silver29 1 час назад

      один хрен эти деньги освоят буржуины у власти, ну никак они их пенсионерам не отдадут....
      так хоть футбол болельщики посмотрят в комфортных условиях.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1348

      Бoрат > mamba9090909 1 час назад

      К тому , что могли бы и в "- 17" играть - легко . Гыгыгы . Теперь понял , или как до жирафа ... Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4967

      playsh > mamba9090909 1 час назад

      А народ хочет + 22,что бы в рубашечке,а не в куртке-аляске и на холодном пластике.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17164

      slavutiq70 2 часа назад

      Пока нет крытых стадионов,в феврале играть это дебилизм,,,,

      9
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82734
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru