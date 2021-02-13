Главные новости дня. ЦСКА арендует Рондона до лета, игроки «Тамбова» готовы простить клубу 30% долгов

Экс-спартаковец МакГиди сделал ассистентский покер в матче с «Донкастером».

Metaratings: футболисты «Тамбова» готовы простить клубу 30% долгов.

Журналист Суарес: ЦСКА арендует Рондона до конца сезона.

Официально: «РБ Лейпциг» выкупил Анхелиньо у «Манчестер Сити».

AS: «Реал» хочет сократить зарплаты Рамоса и Лукаса, чтобы рассчитаться с Бэйлом.

В конце матча «Крылья Советов» – «Борац» произошла драка.

Зидан – главный кандидат на замену Дешаму в сборной Франции.

Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких игроков, как Малком, пять, просто за меньшие деньги».

«Крылья Советов» пополнили три игрока с опытом РПЛ и КПЛ.

Карпин: «В сборной России сейчас идеальный тренер – Станислав Саламович».