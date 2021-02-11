Главные новости дня. «Бавария» выиграла клубный ЧМ, Неймар выбыл на четыре недели

Журналист Яковчевич: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт» только за большую сумму

Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»

«СЭ»: Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели. Участие в матче с «Динамо» под вопросом

Товарищеский матч. «Локомотив» забил «Краснодару» четыре безответных мяча

AS: в «Реале» считают летний трансфер Холанда более вероятным, чем переход Мбаппе

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«Локомотив» купил полузащитника «Факела» Никитина

«Зенит» отдал в аренду «Юргордену» вратаря Васютина

КЧМ. «Бавария» в финале победила «Тигрес»; «Аль-Ахли» стал третьим, одолев в серии пенальти «Палмейрас»

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