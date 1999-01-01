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    «Зенит» недоволен действиями «Ривер Плейта» в переговорах по аренде Дриусси. Аргентинца отпустят только за крупную сумму

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не хочет отпускать аргентинца в «Ривер Плейт».

    По информации журналиста Валли Яковчевича, в «Зените» недовольны, что «Ривер Плейт» начал переговоры с самим футболистом, а не с клубом.

    Сообщается, что теперь клуб из Санкт-Петербурга отпустит Дриусси в аренду только за крупную сумму.

    Ранее TyС Sports сообщал, что стороны договорились об аренде аргентинца на год с опцией выкупа за 8,5 миллиона долларов.

    • Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Валли Яковчевича

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