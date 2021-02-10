Главные новости дня. «Аякс» подтвердил уход Промеса, «Ривер Плейт» договорился об аренде Дриусси

Директор «Аякса» Овермарс: «Промес уходит».

«РБ-Спорт»: Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины».

В Аргентине сообщили о договоренности «Ривер Плейта» и «Зенита» об аренде Дриусси.

«Звезды такого масштаба в УПЛ еще не было!» Яя Туре стал тренером «Олимпика».

Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо».

Семак: «Хотелось бы тренировать в любой европейской стране, где есть топ-чемпионаты».

Sky Sports: все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов.

Федун – о реформе ЛЧ: «Это путь в никуда. Бедные будут беднеть еще сильнее».

Боатенг не сыграет в финале клубного ЧМ. Он покинул расположение клуба из-за смерти бывшей девушки.

Гвардиола: «Возможно, «Манчестер Сити» не стоит больше играть в АПЛ, ведь мы уже чемпионы».