Главные новости дня. Каррера возглавил «Бари», Малком получил травму на сборе

IFFHS: Ромарио – лучший бомбардир в истории на клубном уровне. Роналду отстает на 28 голов

«Арсенал» и «Бенфика» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы на нейтральных полях. Матч «Реал Сосьедад» – «МЮ» пройдет в Турине.

Каррера возглавил «Бари» из третьего итальянского дивизиона.

Малком травмировал колено в матче с Иорданией

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире семь из восьми игр 1/8 финала Кубка России

Клаттенбург: «Судье Оливеру после матча «Реал» – «Ювентус» в 2018 году пришлось увезти из дома семью»

Metaratings: Рондон будет зарабатывать в ЦСКА 1,8 миллиона в год

«Спартак» подал в суд на «Тамбов» с требованием взыскать 2,6 миллиона рублей

Рондон – о переходе в ЦСКА: «Скорее да, чем нет»

Суарес забил 16 мячей за новый клуб быстрее всех в Примере в 21 веке. Уругваец побил рекорд Роналду