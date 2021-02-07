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    Головин оформил дубль в ворота «Нима» к 12-й минуте

    В эти минуты идет матч 24-го тура чемпионата Франции между «Нимом» и «Монако».

    В стартовом составе гостей впервые за долгое время вышел полузащитник Александр Головин. До этого он шесть раз подряд начинал игру на скамейке запасных.

    На третьей минуте матча Головин забил первый гол, на 12-й – второй.

    В обоих случаях ему ассистировал Фоде Балло-Туре.

    • На счету Головина три мяча в этом сезоне.
    • Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4911

      Krossmen73 25 минут назад

      Саша молодчина!Так держать!Обойтись без травм и обрести стабильность!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20358

      Боцман59rus 30 минут назад

      Сане можно без номера играть, видно издалека, по цвету
      " Футболки"
      Молодец!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1538

      sovok 39 минут назад

      Долби их пока молод!
      Пока есть желание и силы, долби их!
      И не травмируйся, пожалуйста!

      1
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      Рейтинг: +4950

      Добрый Бобер 46 минут назад

      Фига се!

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      Рейтинг: +1000

      кто там 55 минут назад

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