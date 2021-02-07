Головин оформил дубль в ворота «Нима» к 12-й минуте

В эти минуты идет матч 24-го тура чемпионата Франции между «Нимом» и «Монако».

В стартовом составе гостей впервые за долгое время вышел полузащитник Александр Головин. До этого он шесть раз подряд начинал игру на скамейке запасных.

На третьей минуте матча Головин забил первый гол, на 12-й – второй.

В обоих случаях ему ассистировал Фоде Балло-Туре.

На счету Головина три мяча в этом сезоне.

Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.