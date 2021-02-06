Главные новости дня. Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе, «Спартак» победил солигорский «Шахтер»

Товарищеский матч. «Спартак» добыл волевую победу над солигорским «Шахтером».

«Матч ТВ»: «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду Карапузова, «Ростов» – Саплинова.

Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе.

AS: Мбаппе хочет включить в новый контракт с «ПСЖ» пункт об уходе в другой клуб за фиксированную сумму.

Власти Пермского края намерены возродить «Амкар».

Федун – о возвращении Промеса: «Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение».

Григорий Иванов – о Скрипченко: «С негодяями не здороваюсь».

«Чемпионат»: зенитовец Прохин близок к аренде в «Сочи».

Жирков: «При Газзаеве тест Купера сдавали на сборах прямо с самолета. Было жестко».

Серия А. «Аталанта» со счета 3:0 упустила победу над «Торино», Миранчук вышел на 58-й минуте.