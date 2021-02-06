Главные новости дня. «Амкар» вернется в профессиональный футбол, Миранчук стал лучшим игроком «Аталанты» в январе

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    «Матч ТВ»: «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду Карапузова, «Ростов» – Саплинова.

    Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе.

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    Власти Пермского края намерены возродить «Амкар».

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    «Чемпионат»: зенитовец Прохин близок к аренде в «Сочи».

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    Серия А. «Аталанта» со счета 3:0 упустила победу над «Торино», Миранчук вышел на 58-й минуте; «Специя» в гостях переиграла «Сассуоло».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2021 23:45
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