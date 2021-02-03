Главные новости дня. У «Тамбова» на контрактах осталось шесть полевых игроков, Кокорин может пропустить матч с «Интером»

«Арсенал» – о матче с «Зенитом»: «Растопим лед Северной столицы».

Тедеско: «Решение уйти из «Спартака» – самое сложное в моей карьере. Я буду очень скучать».

Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS.

Павлюченко – о требованиях Реднаппа: «Я не Месси и не Криш, чтобы забивать в каждом матче».

«РБ-Спорт»: Кокорин может пропустить матч с «Интером». У него нет рабочей визы.

«Динамо» и «Спартак» сыграют 20 февраля в 1/8 финала Кубка России.

Дюков: «Мы доверяем Черчесову. Нельзя считать провалом второе место в группе Лиги наций».

Чуперка расторг контракт с «Тамбовом». В клубе осталось шесть полевых игроков.

«СЭ»: «Спартак» хочет застраховать траты на Промеса из-за его уголовного дела.

Sport24: защитник «Сток Сити» Бауэр перейдет в «Уфу».