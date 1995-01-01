Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Кубок Италии. Эриксен принес победу «Интеру» в дерби с «Миланом» на 90+7-й минуте

    «Интер» победил «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1).

    В конце первого тайма между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем произошел конфликт. Оба получили по желтой карточке. В начале второго тайма Ибрагимович оставил команду в меньшинстве, получив второе предупреждение.

    Победу «Интеру» принес вышедший на замену Кристиан Эриксен. Датчанин отличился на 90+7-й минуте.

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Интер – Милан – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 31; 1:1 – Лукаку (с пенальти), 71; 2:1 – Эриксен, 90+7.

    «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов (Янг, 90+2), Дармиан (Хакими, 46), Барелла, Видаль, Брозович (Эриксен, 88), Перишич (Мартинес, 67), Лукаку, Санчес.

    «Милан»: Тэтэрушану, Далот, Кьер (Томори, 20), Романьоли, Эрнандес, Кессье, Мейте, Салемакерс (Кастильехо, 85), Диас (Ребич, 60), Леау (Крунич, 85), Ибрагимович.

    Предупреждения: Лукаку, 45; Брозович, 52; Хакими, 90+10 – Кьер, 17; Ибрагимович, 45+1; Ребич, 65; Кессье, 90+9.

    Удаления: нет – Ибрагимович, 58 (вторая ж.к.)

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7683

      Hektor 84 1 час назад

      Эриксен Красава!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82175
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru