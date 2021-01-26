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    Месси с семьей изучает французский язык. Им интересуется «ПСЖ»

    Семья форварда «Барселоны» Лионеля Месси наряду с ним самим приступила к изучению французского языка. Вероятно, дело в том, что аргентинцем интересуется «ПСЖ».

    Контракт Месси с каталонцами истекает летом, и он бесплатно может перейти в любой клуб.

    • Месси пытался покинуть «Барселону» еще в 2020 году, но не смог договориться о расторжении контракта.
    • В «ПСЖ» играет бывший партнер Месси по «Барселоне» Неймар.
    • Парижан тренирует соотечественник Месси Маурисио Покеттино.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18930

      bset 23 секунды назад

      Неймар: Хочу быть главной звездой в команде, поэтому перехожу из Барселоны в ПСЖ
      Месси: Бонжур, йопта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44656

      portero 34 минуты назад

      Если каталонский знает то французкий выучит быстро.
      ПСЖ скорее всего уже практически договорился, просто не спешат с объявлениями, ведь соперники, скоро играть и у Барсы мало шансов.

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