COPE: «Барселона» не смогла выплатить в декабре зарплату

У «Барселоны» финансовые трудности. В декабре клуб не смог обеспечить сотрудников и игроков зарплатой, из-за чего пришлось брать ссуду. В связи с этим задолженность будет погашена не раньше февраля.

Игроки не получат и бонусов по окончании сезона. По просьбе клуба они от них отказались.