COPE: «Барселона» не смогла выплатить в декабре зарплату

У «Барселоны» финансовые трудности. В декабре клуб не смог обеспечить сотрудников и игроков зарплатой, из-за чего пришлось брать ссуду. В связи с этим задолженность будет погашена не раньше февраля.
Игроки не получат и бонусов по окончании сезона. По просьбе клуба они от них отказались.
- Долги «Барселоны» превышают миллиард евро.
- Сезон-2019/20 каталонцы завершили с чистым убытком в размере 488,4 миллиона евро.
- Основная причина – пандемия коронавируса, не позволившая проводить матчи со зрителями на «Камп Ноу».
Источник: COPE
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