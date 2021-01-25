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    COPE: «Барселона» не смогла выплатить в декабре зарплату

    У «Барселоны» финансовые трудности. В декабре клуб не смог обеспечить сотрудников и игроков зарплатой, из-за чего пришлось брать ссуду. В связи с этим задолженность будет погашена не раньше февраля.

    Игроки не получат и бонусов по окончании сезона. По просьбе клуба они от них отказались.

    • Долги «Барселоны» превышают миллиард евро.
    • Сезон-2019/20 каталонцы завершили с чистым убытком в размере 488,4 миллиона евро.
    • Основная причина – пандемия коронавируса, не позволившая проводить матчи со зрителями на «Камп Ноу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44656

      portero 30 минут назад

      Ну вот, а то блин отделятся собрались, карантины и запреты конечно многих разоряют, печалька....

      0
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      Рейтинг: +5709

      серега кашин 1 час назад

      надо было хотя бы за какае либо деньги продать месси и на зп огромная сумма бы освободилась

      1
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      Рейтинг: +44656

      portero > серега кашин 26 минут назад

      Так Бармалей намутил хорошо, а из-за пандемии выборы президента переносят, и это всё хуже и хуже. Не понимаю почему онлайн не стали проводить, 100 000 не дадут в одном месте на голосоаании собрать еще долго...

      0
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      Рейтинг: +2441

      AZ 1 час назад

      Игроки голодают небось?

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