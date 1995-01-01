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    13 клубов из 22 выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ

    Большинство клубов ФНЛ поддержало кандидатуру Александра Алаева и выдвинуло его на пост президента лиги. Сейчас функционер занимает пост генерального секретаря РФС.

    Другого кандидата на президентский пост, исполнительного директора ФНЛ Ивана Шабанова, поддержали два клуба.

    • Изначально принять участие в выборах планировали экс-президенты «Локомотива» Ольга Смородская и Илья Геркус, но затем от идеи отказались.
    • Пост президента ФНЛ остается вакантным с декабря, когда Игорь Ефремов подал в отставку.
    • Выборы нового руководителя лиги состоятся 25 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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