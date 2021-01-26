13 клубов из 22 выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ

Большинство клубов ФНЛ поддержало кандидатуру Александра Алаева и выдвинуло его на пост президента лиги. Сейчас функционер занимает пост генерального секретаря РФС.

Другого кандидата на президентский пост, исполнительного директора ФНЛ Ивана Шабанова, поддержали два клуба.