Главные новости дня. Промес близок к возвращению в «Спартак», Озил перешел в «Фенербахче»

«Спартак» согласовал условия контракта с Промесом. Голландец может стать самым высокооплачиваемым игроком команды

«Ва-банк». Ибрагимович побрился налысо

Нойер побил рекорд Кана по числу матчей на ноль в Бундеслиге

Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»

Официально: Озил перешел в «Фенербахче». Контракт рассчитан на 3,5 года

Mirror: президент «Фенербахче» попросил фанатов поучаствовать в финансировании зарплаты Озила

ABC: Эдегор завтра присоединится к «Арсеналу». Переговоры по полноценному трансферу состоятся летом

«Црвена Звезда» отклонила 5-миллионное предложение «Спартака» по полузащитнику Николичу

Кокорин может дебютировать в Италии в матче с «Торино»

«Чемпионат»: «Фортуна» Д попробует купить форварда «Тамбова» Онугху