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    Геркус: «У каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъемное бремя»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о развитии футбола в российских регионах.

    «Хочется порассуждать о футболе в регионах России и распространeнных в связи с этим мифах и предрассудках.

    В наши дни в ПФЛ – третьей и последней ступени футбольной пирамиды РПЛ – ФНЛ – ПФЛ – встречаются уже совсем маленькие бюджеты. Минимальные. В диапазоне от 12 до 15 миллионов рублей за сезон. Зарплаты игроков в таких командах – в районе 30 тысяч рублей в месяц. Случаются и меньше, но это для молодых совсем. Для более-менее взрослого игрока 30 тысяч это минимум.

    Обычно это местные ребята, потому что выкраивать из такой зарплаты на съемное жилье совсем тяжело. Альтернатива – жить на базе или в интернате, если у клуба есть дружественная школа с интернатом. Но мы отвлеклись.

    Помимо зарплат такой клуб тратится на минимальный офис, тренерский штаб, автобус для выездных матчей и аренду местного стадиона. Аренда плюс сопутствующие расходы стоит в районе 100-200 тысяч за игру. Полтора – два миллиона за сезон.

    Итого за сезон, повторюсь, 12-15 миллионов минимум. Если 30-50 – это богатый клуб с перспективами подняться в ФНЛ. Подъемны ли такие траты для региональных бюджетов? Давайте посмотрим.

    Минимальные бюджеты у самых скромных наших регионов – примерно 30 миллиардов рублей в год. Выделяя, например 15 миллионов, бюджет будет тратить 1/2000, то есть 0.05%. По силам это региональным бюджетам? Мне кажется, вполне.

    В конце концов местный клуб – это визитная карточка региона, его витрина. До какой-то степени эти расходы можно считать рекламой региона. С другой стороны, если хотя бы тысячи две зрителей регулярно ходят на матчи – это важная социальная функция, рубрика в местных новостях, локальный патриотизм, да и просто развлечение.

    С третьей стороны, лучшие выпускники местных футбольных школ – а ДЮСШ во множестве есть в каждом регионе России – могут получить возможность хотя бы лет пять поиграть в профессиональном футболе.

    Исходя из этой логики, у каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъемное бремя, от него есть вполне измеряемая польза», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2447

      nemolod 38 минут назад

      15 миллионов-их в регионе тоже где-то надо взять,но у кого? Редко где в области есть пив- или вин-заводы,нефтегазовые предприятия,а остальное производство само еле сводит концы с концами и в основном футбольные клубы в областях становятся зависимы от воли губернаторов! Но все упирается как в песне Высоцкого - ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

      0
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      Рейтинг: +2114

      swot1205 54 минуты назад

      Логично все разложено по полочкам

      0
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      Рейтинг: +18897

      bset 1 час назад

      Пока не будет в ПФЛ (или дивизион ниже) возможности доехать до каждого матча на автобусе или поезде, вряд ли каждый регион потянет.

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      Рейтинг: +1410

      gor77 > bset 1 час назад

      Вы расстояния в Сибири знаете?))) Автобусы и поезда ходют!))) И меньше 200 км в одну сторону нет, а это столичные города областей и краёв. Для нас это рядом.))) А до Красноярска и после - за 500-600 км. Хотя можно и на самолётах полетать.)))

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      Рейтинг: +1410

      gor77 2 часа назад

      Товарищ, ни разу, видимо, не был в Сибири и Дальнем Востоке как простой турист! От слова НИКОГДА! Особенно зимой! )))))))
      Про погоду и "стадионы" даже не буду писать. Средства даже в сибирских городах очень сильно разные. Да и зачем Красноярску футбол, если там есть хоккей с мячом мирового уровня? )))))
      Есть действующие игроки в РПЛ именно из наших регионов - вот пусть с ними поговорит. А эти ребята в красках расскажут, если захотят, что такое "футбол" именно в Сибири и Дальнем Востоке.
      Мечтатель! )))))

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      Рейтинг: +3471

      solodealer 2 часа назад

      Убогий "расчёт" в исполнении дилетанта!
      Спроси у региональных управленцев, ЕСТЬ ЛИ У НИХ , ХОТЬ, 0,00000001 % "НА ПРОФЕССИОАНЛЬНЫЙ ФУТБОЛ"?)))
      "Посчитал сальдо-бульдо"...называется...
      Вы, Илья, хоть, понимаете, что К НЫНЕШНИМ "БЮДЖЕТАМ" РЕГИОНОВ НАДО ПРИБАВЛЯТЬ МИЛЛИАРДЫ, ЧТОБЫ ЛЮДИ, ДАЖЕ НЕ "ЗАЖИЛИ ХОРОШО", А ТУПО ИЗ НИЩЕТЫ ВЫЛЕЗЛИ, А НЕ ВЫЧИТАТЬ КОПЕЙКИ НА ФЕЙКОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВПРОГОЛОДЬ...Хватит уже "пира во время чумы"...
      + Кончайте мыслить в терминах "Москва лучше нас самих знает как нам жить и что нам в нашей провинции надо..."!
      Отдайте нам наши налоги, дайте самим зарабатывать. НЕ МЕШАЙТЕСЬ ПОД НОГАМИ! Мы тут себе сами футбол учиним, какой надо.


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      Рейтинг: +7243

      Вомбат 2 часа назад

      Много чего должно быть у каждого региона. Особенно, исходя из логики. Но вот беда -- ни хрена из того, что должно быть, почему-то нет. И что с этим делать, господин Геркус?

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      Рейтинг: +44587

      portero > Вомбат 1 час назад

      Мало того еще и поурезали то что было, особенно по медицине и милиции, зато росжлобов с функцией разгона наплодили... ну и министров с миллионными окладами и шикарными офисами...

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