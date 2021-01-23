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  • Геркус: «У каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъемное бремя»

Геркус: «У каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъемное бремя»

23 января 2021, 15:00
9

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о развитии футбола в российских регионах.

«Хочется порассуждать о футболе в регионах России и распространeнных в связи с этим мифах и предрассудках.

В наши дни в ПФЛ – третьей и последней ступени футбольной пирамиды РПЛ – ФНЛ – ПФЛ – встречаются уже совсем маленькие бюджеты. Минимальные. В диапазоне от 12 до 15 миллионов рублей за сезон. Зарплаты игроков в таких командах – в районе 30 тысяч рублей в месяц. Случаются и меньше, но это для молодых совсем. Для более-менее взрослого игрока 30 тысяч это минимум.

Обычно это местные ребята, потому что выкраивать из такой зарплаты на съемное жилье совсем тяжело. Альтернатива – жить на базе или в интернате, если у клуба есть дружественная школа с интернатом. Но мы отвлеклись.

Помимо зарплат такой клуб тратится на минимальный офис, тренерский штаб, автобус для выездных матчей и аренду местного стадиона. Аренда плюс сопутствующие расходы стоит в районе 100-200 тысяч за игру. Полтора – два миллиона за сезон.

Итого за сезон, повторюсь, 12-15 миллионов минимум. Если 30-50 – это богатый клуб с перспективами подняться в ФНЛ. Подъемны ли такие траты для региональных бюджетов? Давайте посмотрим.

Минимальные бюджеты у самых скромных наших регионов – примерно 30 миллиардов рублей в год. Выделяя, например 15 миллионов, бюджет будет тратить 1/2000, то есть 0.05%. По силам это региональным бюджетам? Мне кажется, вполне.

В конце концов местный клуб – это визитная карточка региона, его витрина. До какой-то степени эти расходы можно считать рекламой региона. С другой стороны, если хотя бы тысячи две зрителей регулярно ходят на матчи – это важная социальная функция, рубрика в местных новостях, локальный патриотизм, да и просто развлечение.

С третьей стороны, лучшие выпускники местных футбольных школ – а ДЮСШ во множестве есть в каждом регионе России – могут получить возможность хотя бы лет пять поиграть в профессиональном футболе.

Исходя из этой логики, у каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъемное бремя, от него есть вполне измеряемая польза», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (9)
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Вомбат
1611404964
Много чего должно быть у каждого региона. Особенно, исходя из логики. Но вот беда -- ни хрена из того, что должно быть, почему-то нет. И что с этим делать, господин Геркус?
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gor77
1611406460
Товарищ, ни разу, видимо, не был в Сибири и Дальнем Востоке как простой турист! От слова НИКОГДА! Особенно зимой! ))))))) Про погоду и "стадионы" даже не буду писать. Средства даже в сибирских городах очень сильно разные. Да и зачем Красноярску футбол, если там есть хоккей с мячом мирового уровня? ))))) Есть действующие игроки в РПЛ именно из наших регионов - вот пусть с ними поговорит. А эти ребята в красках расскажут, если захотят, что такое "футбол" именно в Сибири и Дальнем Востоке. Мечтатель! )))))
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swot1205
1611411014
Логично все разложено по полочкам
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nemolod
1611411947
15 миллионов-их в регионе тоже где-то надо взять,но у кого? Редко где в области есть пив- или вин-заводы,нефтегазовые предприятия,а остальное производство само еле сводит концы с концами и в основном футбольные клубы в областях становятся зависимы от воли губернаторов! Но все упирается как в песне Высоцкого - ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
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general.lizyukov
1611424092
У нас в регионах все проблемы решены, чтобы бюджетные деньги на рзвлекаловку ненужную тратить? Геркус, возьми и создай клуб и содержи его. За свой счет. Я не хочу, чтобы в условной Псковской или Челябинской области создавали клуб ПФЛ за счёт бюджета региона. Пусть лучше одной вечной русской проблемой занимаются.
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Вальдемар IV
1611425192
как и твои потуги шутковать в говнитере
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