Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Кокорин – о Соболеве: «Подготовлю ему почву в «Фиорентине». Перейдет на мое место, когда состарюсь»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о периоде выступлений за московский клуб. Во вторник, 26 января, 29-летний форвард должен подписать контракт с «Фиорентиной».

    — Какое у вас останется воспоминание о «Спартаке»?

    — Хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

    — С Соболевым пообщались?

    — Я сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru