Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно», «Реал Сосьедад» прошел «Кордобу»

Интересно нашелся сумашедший что перед игрой сделал ставку на победу Алькояно?
Действующий чемпион Испании «Реал» вылетел из Кубка Испании. В 1/16 финала мадридцы в большинстве проиграли «Алькояно».
В другой встрече «Реал Сосьедад» прошел «Кордобу».
Кубок Испании. 1/16 финала
Кордоба – Реал Сосьедад – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Виллиан, 57; 0:2 – Виллиан, 84.
Удаления: дель Мораль, 88 (вторая ж.к.) – нет.
Алькояно – Реал – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: 0:1 – Милитао, 45; 1:1 – Сольбес, 80; 2:1 – Казанова, 115.
Удаления: Лопес, 110 (вторая ж.к.) – нет.