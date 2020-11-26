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    Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно», «Реал Сосьедад» прошел «Кордобу»

    Действующий чемпион Испании «Реал» вылетел из Кубка Испании. В 1/16 финала мадридцы в большинстве проиграли «Алькояно».

    В другой встрече «Реал Сосьедад» прошел «Кордобу».

    Кубок Испании. 1/16 финала

    Кордоба – Реал Сосьедад – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 57; 0:2 – Виллиан, 84.

    Удаления: дель Мораль, 88 (вторая ж.к.) – нет.

    Алькояно – Реал – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

    Голы: 0:1 – Милитао, 45; 1:1 – Сольбес, 80; 2:1 – Казанова, 115.

    Удаления: Лопес, 110 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7592

      Hektor 84 20 минут назад

      Интересно нашелся сумашедший что перед игрой сделал ставку на победу Алькояно?

      0
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      Рейтинг: +20064

      Боцман59rus 47 минут назад

      Ждал пенальти, а тут....
      Молодцы Мадрид, я как матч Спартака посмотрел

      3
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      Рейтинг: +10288

      DeStar 52 минуты назад

      вот реалушка молодец! все еще ведет борьбу за "дно года", в лч не получилось досрочно взять этот трофей, нечаянно выиграли там пару раз и вышли из группы, но они еще постараются, впереди аталанта - самый сок для вылета)

      3
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      Рейтинг: +11972

      KLIM777 53 минуты назад

      реал стал настоящим отстоем. Опустился уже ниже параши. Букмекеры хлопают вам в ладоши петухам бескрылым

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