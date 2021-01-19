«Он уже поднадоел». Игроки «Спартака» окунули тренера по физподготовке в бассейн со льдом

Футболисты «Спартака», проводящие сборы в Дубае, искупали тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в ледяной воде.
«Он уже поднадоел. Бочка со льдом его ждет — это 100 процентов», — рассказал о планах футболистов «Спартака» нападающий Александр Соболев
«Традиционное купание Владимира на сборах», – подписала видео с тренером по физподготовке пресс-служба «Спартака».
- В прошлом году футболисты также окунули Чепзановича в ледяную воду.
- 30 января «Спартак» сыграет с «Пахтакором», 6 февраля – с солигорским «Шахтeром».
- Договориться о проведении товарищеского матча с «Зенитом» не удалось.
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Источник: твиттер «Спартака»