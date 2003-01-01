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    Попов: «Моя рекомендация Миранчуку – никогда не возвращаться в Россию как игроку»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об игре Алексея Миранчука за «Аталанту».

    — Какое впечатление производит Алексей Миранчук с его голами в дебютных матчах и очень малым количеством игровой практики?

    — Мне кажется, что Гасперини правильно делает, подпуская его постепенно и давая понять, что надо играть умно не только на первой минуте, но и на 90-й.

    Миранчуку нужна практика, понимание тактики, теория, и тренер делает все верно, потому что иногда Алексей теряется, застревает в какой-то зоне и смотрит игру вместо того, чтобы правильно располагаться и двигаться дальше.

    Плюс это другая страна, другой микроклимат, даже еда другая, что может сказываться на физических качествах. Возможно, через полгодика это будет уже совсем другой футболист.

    — Через два года Миранчук вернется в Россию или перейдет в европейский клуб выше уровнем?

    — Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и «Порше» можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября.
    • С тех пор он провел 12 матчей (ни одного полного) и забил три гола.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +41802

      MaxRnD 1 минуту назад

      Мож это Миранчук, когда выходит на поле, даёт Гасперини понять, что забивать в каждой игре по 4 не вариант ?

      0
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      Рейтинг: +11095

      Skull_Boy 17 минут назад

      Летом уйдет в аренду в бомжевик

      0
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      Рейтинг: +2611

      neim 32 минуты назад

      А если дальше лавки дело не пойдёт, тоже не возвращаться ?

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      Рейтинг: +1542

      acor94 > neim 16 минут назад

      всегда можно в Серию Б

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      Рейтинг: +44442

      portero 50 минут назад

      Удачи Алексею, может действительно попрет у парня, в нашем болоте-РПЛ только разленится, у футболистов в РПЛ понты, вещи, шмотки на первом месте, а не футбол...

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      Рейтинг: +1844

      Fusballer 1 час назад

      Титулы и турниры ещё как продаются. Где как не в Италии от этом знают)

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      Рейтинг: +1238

      elessar arnor > Fusballer 50 минут назад

      там нет санного Газпрома с зенькой

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