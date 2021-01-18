Metaratings: Геркус решил не участвовать в выборах президента ФНЛ

Выборы президента ФНЛ пройдут без бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса, утверждает Metaratings.

По информации источника, 48-летний функционер отказался официально регистрировать свою кандидатуру.

Таким образом, на данный момент на пост претендует только исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. Скорее всего, конкуренцию ему составит генеральный секретарь РФС Александр Алаев, которого выдвинуло «Чертаново».