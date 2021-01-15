Главные новости дня. Защитник Пабло пополнит «Локомотив», ютуб-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций США

«Герои не должны сидеть». Тарасов вступился за Санкина, осужденного за убийство педофила.

«СЭ»: Гончаренко предложил ЦСКА белорусского тренера вратарей. Акинфеев выступил против.

«Зенит» отправился на сбор в Дубай без Дзюбы и Лунева. У них коронавирус.

«Локомотив» и «Бордо» договорились о переходе защитника Пабло.

Сборная России проведет первый домашний матч 2021 года в Сочи.

«Ахмат» остался без канала в ютубе. Его заблокировали из-за санкций США.

Журналист Скира: Манджукич отказал «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА.

Руни утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти».

Турбин, Сухой и Волошин отстранены от судейства в РПЛ, Вилков и Безбородов вернулись к работе.

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