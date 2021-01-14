Главные новости дня. У Дзюбы подозрение на коронавирус, А. Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА

«Родители всегда учили меня выносить мусор». Гонсалес снова поругался с Неймаром
«Ахмат» отпустит Ненахова в «Локомотив» за 3 миллиона евро
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Баду. Он ни разу не сыграл за основу
«Унион» хочет арендовать Гайча
Йович вернулся в «Айнтрахт». В 2019-м «Реал» заплатил за него 60 миллионов
Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА
«На пути к удивительному приключению». Хендрикс вылетел на сбор «Спартака» в Дубай
«Спартак» хочет заработать на продаже Урунова более 1 миллиона. Если это произойдет, Шамиль Газизов получит часть суммы трансфера
«СЭ»: Дзюба сдал сомнительный тест на коронавирус. Его участие в первом сборе «Зенита» под вопросом
Журналист Скира: ЦСКА и «Бешикташ» интересуются Манджукичем, но его приоритет – «Милан»