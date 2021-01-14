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  • Главные новости дня. У Дзюбы подозрение на коронавирус, А. Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА

Главные новости дня. У Дзюбы подозрение на коронавирус, А. Березуцкий написал заявление об уходе из ЦСКА

14 января 2021, 23:17
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Источник: «Бомбардир»
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Здохни бомба педарсо
1610674949
Фроська тихо вошла в баню и в нерешительности остановилась. Барин лежал на лавке на животе, и две девки - Наташка и Малашка тоже голые, стояли с боков, по очереди ожесточенно хлестали вениками по раскаленной багрово-розовой спине, блестевшей от пота. Барин блаженно жмурился, одобрительно крякал при особенно сильном ударе. Наконец, он подал им знак остановиться и, громко отдуваясь, сел, опустив широко раздвинутые ноги на пол. - "Квасу!" - Хрипло крикнул он. Быстро метнувшись в угол, Наташка подала ему ковш квасу. Напившись, барин заметил тихо стоявшую у дверей Фроську и поманил ее пальцем. Медленно переступая босыми ногами по мокрому полу, стыдливо прикрывая наготу руками, она приблизилась и стала перед ним, опустив глаза. Ей стало стыдно смотреть на голого барина, стыдно стоять голой перед ним. Она стыдилась того, что ее без тени смущения разглядывают, стоя рядом две девки, которые не смущаются своей наготы. "Новенькая!" - Воскликнул барин. "Хорошая, ничего не скажешь!". "Как зовут?" - Скороговоркой бросил он, ощупывая ее живот, ноги, зад. "Фроськой", - тихо ответила она и вдруг вскрикнула от неожиданности и боли: барин крепко защемил пальцами левую грудь. Наслаждаясь ее живой упругостью, он двинул рукой вверх и вниз, перебирая пальцами вздувшуюся между ними поверхность груди, туго обтянутую нежной и гладкой кожей. Фроська дернулась, отскочила назад, потирая занывшую грудь. Барин громко засмеялся и погрозил ей пальцем. Вторя ему, залились угодливым смехом Малашка и Наташка. "Ну, ничего, привыкнешь, - хихикая сказала Наташка, - и не то еще будет", - и метнула озорными глазами на барина. А он, довольно ухмыляясь, запустил себе между ног руку, почесывая все свои мужские пренадлежности, имеющие довольно внушительный вид. "Ваша, девки, задача, - обратился он к Малашке и Наташке, - научить ее, - кивнул он на Фроську, - всей нашей премудрости". Он плотоядно улыбнулся, помахивая головкой набрякшего члена. "А пока, - продолжил он, - пусть смотрит да ума набирается. А, ну, Малашка, стойку!" - Вдруг громко крикнул барин и с хрустом потянулся своим грузным телом. Малашка вышла на свободную от лавок середину помещения и согнувшись, уперлась руками в пол. Он подошел к ней сзади, громко похлопывая по мокрому ее заду, отливавшему белизной упругой мокрой кожи и, заржав по жеребиному, начал совать свой, торчащий как кол, член под крутые ягодицы Малашки, быстро толкая его головку в скользкую мякоть женского полового органа. От охватившего вожделения лицо его налилось кровью, рот перекосился, дыхание стало громким и прерывистым, а полусогнутые колени дрожали. Наконец, упругая головка его члена раздвинула влажный, но тугой зев ее влагалища, и живот барина плотно прижался к округлому заду девки. Он снова заржал, но уже победно и, ожесточенно двигая низом туловища, стал с наслаждением предаваться половому акту. Малашку, видно тоже здорово разобрало. Она сладострастно начала стонать при каждом погружении в ее лоно мужского члена и, помогая при этом барину, двигала своим толстым задом навстречу движениям его тела. Наташка смотрела на эту картину, целиком захваченная происходящим. Большие глаза ее еще больше расширились, рот раскрылся, а трепетное тело непроизвольно подергивалось в такт движениям барина и Малашки. Она как бы воспринимала барина вместо подружки. А Фроська, вначале ошеломленная, постепенно стала реально воспринимать окружающее, хотя ее очень смутило бестыдство голых тел барина и девки. Она знала, что это такое, но так близко и откровенно видела половое сношение мужчины и женщины впервые. Когда барин прилип к заду Малашки, Фроська от смущения отвернулась, но любопытство пересилило, и она, искоса кинув взгляд и увидев, что на нее никто не смотрит, осмелев, стала смотреть на них во все глаза. Не испытав на себе полноту мужской ласки, она воспринимала все сначала спокойно, но затем стала чувствовать какое-то сладостное томление, и кровь горячими струями разлилась по всему ее телу, сердце забилось, как после бега, дыхание стало прерывистым. Для всех перестало существовать время и окружающее, все, кроме совершающегося полового акта, захватившего внимание и чувства. Вдруг барин судорожно дернулся, глаза его закатились и он со стоном выпустил из груди воздух. "Все" - вздохнул он тяжело и раслабленной походкой подошел к лавке, затем тяжело опустился на нее. Малашка выпрямилась, блаженно потянулась и села на другую лавку. "Наташка, водки!"- Приказал барин. Та, юркнув в предбанник, вынесла на подносе бутылку водки и миску с огурцами. Барин налил себе стакан, залпом выпил и захрустел огурцом. Затем он налил его снова и поманил пальцем Малашку. Та подошла и тоже привычно залпом осушила его. За ней ту же порцию приняла Наташка. "Иди сюда!" - Приказал барин Фроське, наливая ей стакан водки. Она взяла его и, сделав первый глоток, закашлялась, пролив почти всю жидкость. "Ничего, - проговорил со смехом барин, - научится". И налил себе еще полстакана. Девки угодливо ему подхихиковали, жуя с огурцы. "Ну-ка, Наташка, оторви барыню, - подал команду барин и хрипло запел, ударяя в ладони. Малашка стала вторить ему, а Наташка, подбоченясь одной рукой, а другую вскинув над головой, медленно пошла по кругу, виляя крепкими бедрами и притоптывая в такт босыми ногами. Постепенно темп пения стал нарастать, и вместе с тем движения девки стали быстрее. Ее стройное тело с гибкой талией извивалось в непристойных движениях, с которыми она отдается мужчине. Руками она как-будто обнимала воображаемого партнера, а низом живота подмахивала его члену. "Поддай!- Крикнул барин, - сиськами, сиськами еще порезвей!" - И быстрее повел песню. Наташка стала подпрыгивать на месте, поводя белыми плечами. Ее полные упругие чашки слегка отвисших грудей заколыхались из стороны в сторону, дразняще покачивая тугими горошинами розовых сосков. "Давай жару! - Барин не выдержал, сам пустился в пляс. Темп пляски стал бешенный. Теперь плясали под один голос Малашки. Хлопая то по низу, то по верху живота, Наташка, взвизгнув, вдруг схватила мужской член у самого основания и прижалась к барину, обхватив его за шею другой рукой. Член барина вдруг оказался между ее ногами, и она стала водить его головкой по влажным губам своего полового органа. Для большего простора движений и удобства, откинув одну ногу в сторону, она обхватила ею ноги барина, а он, облапив девку обеими руками за крепкий зад и прижимая ее к себе, впился страшным поцелуем ей в шею и вдруг схватив ее на руки, понес к скамейке и кинув на спину навалился на нее. Их сношение было бурным и страстным. Наташка отдавалась умело, самозабвенно. Она закинула ноги ему за спину и, ловко помахивая задом, ловила его член влагалищем до основания. В то же время она слегка раскачивала бедрами, создавая дополнительные ощущения живого тела. Фроська и Милашка снова во все глаза наблюдали картину самого откровенного сношения между мужчиной и женщиной, обычно скрываемого от постороннего взгляда, а тут с такой откровенностью происходившего перед ними. Фроське тоже захотелось потрогать член барина и ощущить его в своем лоне. А Милашка подошла к ним сбоку и, став на колени около их ног, стала в упор рассматривать, как мужской член ныряет во влагалище. Высоко поднятые и широко расставленные в коленях ноги Наташки, положенные барину на поясницу, давали возможность полностью видеть процесс совокупления, и Милашка пользовалась этим в свое удовольствие. Охваченная непреодолимым желанием, к ней присоединилась и Фроська. Дрожа от возбуждения, она наблюдала, как смоченный скользкой жидкостью мужской член легко и свободно двигался взад и вперед в кольцах больших половых губ Наташки, которые как ртом словно бы всасывали его в себя и тут же выбрасывали обратно, а малые губы, раздвоенные венчиком, охватив верхнюю часть члена, оттягивались при его погружении и выпячивались вслед его обратному движению. Мягкая кожица, обтягивающая член, при погружении во влагалище, складывалась гармошкой, мошонка, в которой обрисовывались крупные яйца, раскачивалась от движения мужского тела, мягко ударялась об ягодицы девки. Фроська, завороженная невиданным зрелищем, не смогла преодолеть желания пощупать член барина. В момент, когда животы совокупляющихся раздвинулись, она взялась пальцами за член мужчины, ощутив его влажность, твердость и упругость. Вместе с тем ее поразила подвижность и мягкость покрова, под которым двигалась тугая мякоть. В тот момент, когда животы плотно прижались друг к другу, пальцы Фроськи оказались втиснутыми в мокрую и горячую мякоть женского полового органа. Барин сердито зарычал и оттолкнул чрезвычайно любопытную девку, рукой непрошенно вторгшуюся в их действия в тот момент, когда его стало разбирать перед испусканием семени. Движения их стали быстрее, толчки сильнее, по телам обоих прошли судороги и они кончили одновременно. Барин с трудом оторвался от разгоряченного тела Наташки и, продолжая тяжело дышать, сел на лавку. Наташка села рядом с барином, приникнув к его плечу разгоряченной головой. Малашка успела отскочить в сторону, а Фроська оказалась стоящей на коленях между ног барина. Она со страхом ждала наказания за свою дерзость, а тот не торопился с решением. Раслабленный двумя только что совершенными актами полового сношения с горячими девками, он испытывал истому и был настроен благодушно. "Ну-ка, сюда, - велел он, - теплой воды да мыла". Наташка подбежала с ушатом, теплой водой и куском душистого мыла. "Помой, красавица, моего страдальца. Видишь он совсем взмок, трудясь. " - Тяжело осклабясь в улыбке сказал он Фроське и свободной рукой взявшись за член, шутя ткнул его головкой по носу растерявшейся девки. Все рассмеялись, а Фроська испуганно заморгала глазами. Барин сунул ей мыло в руки, а Малашка из ушата полила на мужской член. Фроська стала осторожно его мыть. "Смелей, смелей", - подбадривал ее барин, широко раздвинув ноги. Фроська отложила мыло и двумя руками стала смывать мыльную пену под струей воды, поливаемой Милашкой. Член барина скользил и бился как живой, а головка его члена величиной с детский кулак розоватой кожицей ткнулась прямо в губы девки. Фроська отшатнулась, но барин снова притянул к себе голову Фроськи. Затем он приказал ей: "поцелуй, да покрепче" - и прижал ее губы к упругой головке своего члена. Фроська чмокнулась губами, а барин повторил это движение несколько раз. "А теперь соси!" - Подал он команду, снова придвинув лицо Фроськи к своему животу. "Как соси?" - Растерянно и непонимающе залепетала она и с испугом посмотрела в лицо барина. "Наташка, голову!" - Ткнул плечом барин девку, и та, наклонившись и оттолкнув Фроську, сунула в свой широко открытый рот головку члена барина и, сомкнув по окружности губы, сделала несколько сосательных движений челюстью и языком. Фроська в нерешительности взялась рукой за член и тоже открытым ртом поглотила его головку и шейку, и стала сосать. Головка была мягкой и упругой, а ниже ее ощущалась языком и губами отвердевшее как кость тело, и чувствовалось, что оно живое и трепетное. Странное дело, Фроська опять почувствовала возбуждение и быстрее задвигала языком по мужскому члену. "Довольно" - сказал барин, не желая доводить дело до извержения семени. Он отстранил девку. "Сейчас сделаем смотрины девке Фроське! - Сказал он и поднялся с лавки - Наташка! Показывай товар!". Наташка взяла Фроську и поставила перед барином. Он стал лапать ее за груди, живот, бедра. А Наташка говорила: "вот сиськи, вот живот, а под ними писец живет!" - Показывая пальцем на называемые части тела. Барин провел рукой по животу девки и запустил ей пальцы между ног. "Да писец здесь ничего, поглядеть бы на него", - певуче подхватил он, продолжая перебирать пальцами женский половой орган. Фроське, только что испытавшей половое возбуждение, прикосновение барина было приятным и щекотливым. Она невольно отдалась его ласкам и раздвинула ноги. Но барин отошел, показывая жестом на лавку. Наташка подвела Фроську к лавке, принудила ее лечь, говоря: "показать себя мы рады, нет у нас для Вас преграды". Наташка и Милашка стали с одной и с другой стороны и, взяввшись одна за левую, другая за правую ноги, запели: "вот заветный зверь писец, кто поймает, молодец!" - Они разом подняли ее ее ноги и раздвинули их в стороны.Перед взором появилось открытое место, всегда скрываемое от чужих глаз, да еще мужских. Охнув, Фроська одной рукой прикрыла свой срам, а другой - глаза и задергала ногами, стараясь их вырвать, но девки держали крепко и ей пришлось оставить свои попытки. Видимо, все это было предусмотренно ритуалом, так как барин, отведя от низа живота сопротивляющуюся руку девушки, затянул: "ты не прячь свою красу, я ей друга принесу!". Наташка и Милашка потащили туловище Фроськи вдоль лавки, придвинув ее зад к краю у которого стоял барин. Тот опустился на колени и его член оказался на одном уровне с половым органом девушки. "Эй, дружочек, молодец, сунь красавице конец", - запели девки, а барин неспеша раздвинул половые губы Фроськиного органа и стал водить головкой члена по всем его частям от низа до верха и обратно. А Фроське уже не было стыдно своей наготы, а возникло желание ощутить мужской член в своей утробе. Она задвигала низом своего живота и зада, ловя головку члена влагащем, ставшим от охватившего Фроську нетерпения влажным. Наконец сам барин не выдержал этой сладострастной пытки и утопил головку своего члена в устье влагалища, а затем с силой вогнал его в туго раздавшуюся девственную глубину. Острая мгновенная боль вдруг пронзила девушку, заставив ее невольно вскрикнуть, а затем необъяснимое блаженство разлилось по телу и она потеряла чувство восприятия времени. Комментарии не прошли модерацию Неизвестные подвиги комбата Мельничука colonelcassad 26 июля, 15:04 О том, как командир "Айдара" Мельничук захватил 55 псковских десантников. Героические подвиги бывшего командира "Айдара" Можно ли понять и спрогнозировать, как тот или иной человек поведет себя в экстренной, нестандартной ситуации? Нет, конечно, есть определенные методики, тесты, опросники, которые позволяют предположить реакцию среднестатистического человека на конкретную ситуацию. Но все это дает весьма приблизительные результаты, так как на практике все намного сложнее, чем в теории. Как человек становится героем на войне? Быть может, им движет какой-то спонтанный, неподконтрольный ему порыв, или он готовится к неким поступкам сознательно, год за годом тренируя в себе определенные качества и навыки? Вот это для меня загадка, даже несмотря на то, что я являюсь очевидцем неких событий, которые могут пролить свет на саму суть внезапного героизма. Я видел как чудеса мужества проявляют те, кто, в моем понимании, ничего, по сути, из себя не представляли и жили обычной жизнью простого обывателя, стараясь не выделяться из общей массы. Но при этом я становился и очевидцем ситуаций, в которых люди, позиционирующие себя настоящими воинами, готовыми рвать врага голыми руками, впадали в ступор от первой же пролетевшей над их головой шальной пули. В общем, на мой взгляд, способность к проявлению героизма разглядеть в человеке практически невозможно. Вот взять, допустим, Сергея Мельничука, первого командира «легендарного» батальона «Айдар». На первый взгляд – обычный заурядный человек. Да, кадровый военный. Радиоинженер. Служил в ракетных войсках. В 2004 году уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья в звании майора. Ни чем себя не проявил и наверняка за всю службу стрелял из автомата не более трех раз, и то по мишеням. Но сегодня нам стали известные некие подробности его биографии, которые заставляют посмотреть на Мельничука совсем под другим ракурсом. Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных. Запись эфира опубликована на YouTube. По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера». Несомненно, этот эпизод противостояния на Донбассе заслуживает того, чтобы его внесли в учебники по истории. Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом якобы были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Они же (ополченцы Донбасса — прим.) вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю, лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел», — утверждает Мельничук. Я даже представил себе картину, довольно красочно описывающую события тех далеких дней. Позиции батальона «Айдар», буквально разорванные в клочья непрерывными бомбардировками российской авиации. Горстка смельчаков, героев Майдана, уже который час отражающая остервенелые атаки российских десантников, пытающихся расколоть независимую Украину на части и поработить ее непокорный народ. И в самый разгар боя, буквально из огня и пепла, под градом пуль и снарядов, не обращая внимания на падающие с неба бомбы, над позицией поднимается подполковник Мельничук, радиоинженер и настоящий патриот украинского народа. И вот он, изможденный но не дрогнувший, смахнув со лба заливающие глаза пот и кровь, шагнул на встречу противнику, сжимая в одной руке наградной пистолет с одним патроном, а в другой - гранату. И псковские десантники, элита российской армии, увидев решимость в его глазах, попадали на колени, моля о пощаде. Их было 55. Тех, кого лично взял в плен подполковник Мельничук 13 августа 2014 года. Нет, возможно, пройдут годы, и выяснится, что их было 200 или 300 человек, а у Мельничука в руках был автомат с погнутым от взрыва бомбы дулом. Возможно, их было 500, а может быть он единолично взял в плен всю псковскую дивизию, тем самым сорвав коварные планы Путина о наступлении на Киев. Время все расставит на свои места. Как вам картина? Полный бред! Во-первых, в те дни «Айдар» не участвовал ни в каких крупномасштабных войсковых операциях, а уже ближе к концу августа и вовсе оказался в окружении в районе Георгиевки. Во-вторых, единственным, в чем прославился Мельничук и его подчиненные, было мародерство. Грабили, насиловали, убивали, похищали с целью выкупа – стандартный набор подвигов любого тербата, которым может похвастаться и «Айдар». Подвигов, которые были документально зафиксированы наблюдателями ОБСЕ, ООН, Amnesty International и Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. Других подвигов за Мельничуком и его «командой» документально зафиксировано не было. Хотя, нет! Постойте! Была одна история, в которой фигурировали бойцы батальона «Айдар» и десантники, правда украинские, бойцы 80-й отдельной аэромобильной бригады. Правда, было это не в августе, а в первых числах сентября. Тогда «героически» отступавшие из поселка Металлист айдаровцы напоролись на бойцов ГБР «Бэтмен» и ДШРГ «Русич». Не знаю, где в этот момент находился «непобедимый» Мельничук, но бойцы его не проявили себя от слова совсем. Луганские шахтеры и прочие представители рабочих профессий разнесли «легендарных» патриотов Украины в пух и прах, обильно усеяв их телами все придорожные обочины. Лишь двоим удалось спастись, и именно они, попав в расположение 80-й отдельной аэромобильной бригады, смогли убедить старших офицеров выдвинуть группу для уничтожения устроивших засаду «диверсантов». Героических непсковских десантников ждала та же участь, что и бойцов «Айдара». После объявления перемирия ополченцы передали представителям ВСУ более 40 тел убитых айдаровцев и украинских десантников. Сколько в той истории фигурировало пленных и раненых – статистика умалчивает. К слову сказать, бойцы подразделений ЛНР в том бою не потеряли ни одного человека. Это все, что нужно знать про Айдар, Мельничука и «псковских десантников». Других «героических» историй про подполковника Мельничука у меня для вас просто нет. Алексей Зотьев http://asd.news/articles/persony/sergey-melnichuk-i-55-pskovskikh-desantnikov/ - цинк Ну как же, был же еще один "подвиг". Осенью 2014 года именно по приказу Мельничука подорвали электростанцию в Счастье, в результате чего без света осталась как часть ЛНР, так и часть территории оккупированной ВСУ. Потом это мотивировали "угрозой захвата Счастья" войсками ЛНР, а затем и вовсе объявили, что никто ничего взрывал, а "сепаратисты сами взорвали электростанцию", неудачно обстреляв ее из 152-мм артиллерии. Ну а видео, где люди Беднова размолотили карателей из "Айдара", было одним из лучших за тот период, особенно которое без купюр и замыливания. Правила поведения зрителей Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований I. Общие положения 1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права и обязанности при проведении официальных спортивных соревнований. 2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: "входной билет" — документ установленной организатором официального спортивного соревнования формы, подтверждающий право лица на посещение официального спортивного соревнования; "громоздкий предмет" — любой объект, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров; "объединение зрителей" — группа лиц, состоящая из более чем 20 человек, поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований, аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке, определяемом самим организатором; "сектор для активной поддержки" — обособленный блок зрительских мест, являющийся обязательным на объекте спорта, определяемый собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с организатором официального спортивного соревнования, предназначенный для поддержки зрителями участников официальных спортивных соревнований, в том числе с использованием средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам; "средства поддержки" — предметы, которые содержат информационные или графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил; "организатор официального спортивного соревнования" — юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится официальное спортивное соревнование и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого спортивного соревнования. Понятия "зрители", "контролер-распорядитель", "место проведения официального спортивного соревнования", "объекты спорта", "волонтер" используются в настоящих Правилах в значении, определенном Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые на зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 3. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют право: а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и участников официальных спортивных соревнований, собственников (пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением официальных спортивных соревнований; в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; г) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для просмотра официального спортивного соревнования при наличии входного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего (в том числе аккредитации или приглашения), за исключением случаев, когда на зрителя наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Вход в места проведения официальных спортивных соревнований подразумевает принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения зрителей в местах проведения официальных спортивных соревнований; д) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования в течение всего времени проведения такого соревнования; е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения официальных спортивных соревнований организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами, уполномоченными организаторами официальных спортивных соревнований или собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг; ж) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка; з) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения официальных спортивных соревнований; и) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнований и использование при проведении таких соревнований: личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами; средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил; к) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей; л) на проезд к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в местах проведения официальных спортивных соревнований, без взимания платы; н) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную на объекте спорта; о) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых к организации официального спортивного соревнования организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта, в том числе на получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из указанных мест. 4. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны: а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места; б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос громоздких предметов в место проведения официального спортивного соревнования согласован с организатором официального спортивного соревнования; д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами; е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований; з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту; и) выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 5. Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается: а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии; д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта; з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта; к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках; л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования; м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); красящие вещества; духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок; алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; продукты питания (в т.ч. вода), приобретенные не на территории стадиона; пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских органи
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