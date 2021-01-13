Главные новости дня. Новиков возглавил «Нефтехимик», Семин станет консультантом «Красавы»

«Спартак» назвал состав на сборы в ОАЭ. Поплевченков, Литвинов, Оганесян – в списке.
«СЭ»: агенты бывшего тренера «Гамбурга» Финка предложили его услуги «Спартаку».
У тренера «Локомотива» Николича умер отец.
Новиков – главный тренер «Нефтехимика».
Мирзов: «Федун думает о «Спартаке» круглые сутки. Зарема? Еще ни один человек с ней не общался».
Крал: «АПЛ – мечта, но «Спартак» для меня сейчас важнее».
Райола заинтересован в трансфере Холанда в «Барселону». Он хочет наладить отношения с клубом.
Семин станет тренером-консультантом клуба «Красава» блогера Савина.
«Ахмат» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии.
Агент Гурцкая: «Конте в переговорах со «Спартаком» просил усиление состава на 100 миллионов».
Источник: Бомбардир.ру