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    IFFHS признала Симеоне лучшим тренером десятилетия

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров за последнее десятилетие.

    Первое место в рейтинге занял наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Вторым стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, третьим – наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    В топ-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS вошли:

    1. Диего Симеоне;

    2. Хосеп Гвардиола;

    3. Юрген Клопп;

    4. Жозе Моуринью;

    5. Массимилиано Аллегри;

    6. Унаи Эмери;

    7. Зинедин Зидан;

    8. Карло Анчелотти;

    9. Маурисио Покеттино;

    10. Марсело Гальярдо.

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
    • Вместе с ним мадридцы дважды становились чемпионами Испании и доходили до финала Лиги чемпионов (сезон-2013/14; 2015/16).
    • Действующий контракт Диего с клубом истекает в 2022 году. «Атлетико» рассчитывает продлить соглашение с Симеоне.

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    Источник: IFFHS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +946

      Alex Flash 14 минут назад

      Генеральный директор автобусного парка

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      Рейтинг: +180

      Снег 56 минут назад

      Не уважаю его как человека и игрока: сфолил исподтишка, *****, на Бекхэме на ЧМ-98, за что того удали, как и Матерацци "шепнул" Зидану на ЧМ -06, за что тот его боднул, получил красную и был удалён. СЦУКИнные футболисты и люди это.

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