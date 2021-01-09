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  • Гурцкая: «Мы с Трабукки дали Федуну единственный результат за его многолетнюю трату денег, но сейчас находимся в разряде его врагов»

Гурцкая: «Мы с Трабукки дали Федуну единственный результат за его многолетнюю трату денег, но сейчас находимся в разряде его врагов»

9 января 2021, 23:27
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сейчас у него нет никаких отношений с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Функционер считает агента Гурцкая и его партнера Марко Трабукки врагами.

«Почему-то мы с Марко Трабукки для Федуна какие-то враги, хотя мы ни разу не нарушили те условия, которые выдвигал нам «Спартак». Но мы попали в черный список, дав ему единственный результат за его многолетнюю трату денег.

Какие «Спартак» выдвигал условия, такие мы и соблюдали. В какие-то вопросы не вмешивались, не переходили границы. Мы даже в чемпионский год не просили должность для Трабукки. Хотя Массимо Каррера после чемпионства мог сказать: «Давайте поставим Марко спортивным директором». Никогда такого не было. Но мы попали в разряд ненавистных врагов Федуна», – сообщил агент Гурцкая.

  • Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
  • Он, в частности, организовывал трансфер в «Спартак» Джона Терри, но он сорвался из-за нежелания семьи британца ехать в Россию.
  • Гурцкая летом выходил на «Рубин» с предложением от европейского клуба о продаже Хвичи Кварацхелии.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1610224745
Федуна не нае*ешь, я думаю. В этом проблема. Вы попытались, он понял. Ну или не только попытались, но и нае*али. Не суть. Главное - понял. И результат тут не так важен...
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NewLife
1610229466
Хорошо, что это так. Валите оба подальше от Спартака. Карреру попросили из Греции, и его ментор Трабукки тут как тут.
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plehanov6
1610237607
Ты-то, ушлепок, каким боком здесь?! Еще скажи, что ты лично, выиграл ЧР!!! Клоп вонючий, ты только сосать и высасывать умеешь, чемпион хренов!!!
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