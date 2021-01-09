Гурцкая: «Мы с Трабукки дали Федуну единственный результат за его многолетнюю трату денег, но сейчас находимся в разряде его врагов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сейчас у него нет никаких отношений с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Функционер считает агента Гурцкая и его партнера Марко Трабукки врагами.

«Почему-то мы с Марко Трабукки для Федуна какие-то враги, хотя мы ни разу не нарушили те условия, которые выдвигал нам «Спартак». Но мы попали в черный список, дав ему единственный результат за его многолетнюю трату денег.

Какие «Спартак» выдвигал условия, такие мы и соблюдали. В какие-то вопросы не вмешивались, не переходили границы. Мы даже в чемпионский год не просили должность для Трабукки. Хотя Массимо Каррера после чемпионства мог сказать: «Давайте поставим Марко спортивным директором». Никогда такого не было. Но мы попали в разряд ненавистных врагов Федуна», – сообщил агент Гурцкая.