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    Гурцкая: «Мы с Трабукки дали Федуну единственный результат за его многолетнюю трату денег, но сейчас находимся в разряде его врагов»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сейчас у него нет никаких отношений с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Функционер считает агента Гурцкая и его партнера Марко Трабукки врагами.

    «Почему-то мы с Марко Трабукки для Федуна какие-то враги, хотя мы ни разу не нарушили те условия, которые выдвигал нам «Спартак». Но мы попали в черный список, дав ему единственный результат за его многолетнюю трату денег.

    Какие «Спартак» выдвигал условия, такие мы и соблюдали. В какие-то вопросы не вмешивались, не переходили границы. Мы даже в чемпионский год не просили должность для Трабукки. Хотя Массимо Каррера после чемпионства мог сказать: «Давайте поставим Марко спортивным директором». Никогда такого не было. Но мы попали в разряд ненавистных врагов Федуна», – сообщил агент Гурцкая.

    • Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
    • Он, в частности, организовывал трансфер в «Спартак» Джона Терри, но он сорвался из-за нежелания семьи британца ехать в Россию.
    • Гурцкая летом выходил на «Рубин» с предложением от европейского клуба о продаже Хвичи Кварацхелии.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    09.01.2021 23:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6906

      NewLife 36 минут назад

      Хорошо, что это так. Валите оба подальше от Спартака. Карреру попросили из Греции, и его ментор Трабукки тут как тут.

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      Рейтинг: +3252

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Федуна не нае*ешь, я думаю. В этом проблема. Вы попытались, он понял. Ну или не только попытались, но и нае*али. Не суть. Главное - понял. И результат тут не так важен...

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