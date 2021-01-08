Главные новости дня. «Тамбов» в январе может сняться с РПЛ, три клуба Серии А заинтересованы в Кокорине

Три клуба Серии А заинтересованы в Кокорине.

AS: Рауль возглавит «Реал» в случае ухода Зидана.

Менеджер сборной России – о Дзюбе: «Он мог бы стать политиком. Ждем во власти».

Todofichajes: «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов за форварда Пепе.

Tuttosport: «Ювентус» интересуется Шомуродовым.

Агуэро летом может оказаться в «ПСЖ».

«Бешикташ» интересуется Гайчем. Он хочет уйти из ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде.

«Матч ТВ»: Карпин заблокировал переход Кокорина в «Ростов», опасаясь его воссоединения с Мамаевым.

«Тамбов» может сняться с РПЛ в конце января.

«Чемпионат»: Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.