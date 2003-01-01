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    «Чемпионат»: Гайч находится в шаге от трансфера в «Боку Хуниорс»

    ЦСКА находится в переговорах с аргентинским «Бокой Хуниорс» по поводу перехода форварда Адольфо Гайча. Речь идет об аренде футболиста.

    «Бока Хуниорс» действительно ведeт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча. В соглашение планируется включить право выкупа, но данный пункт пока не согласован сторонами», – сказал источник «Чемпионата», который добавляет, что Гайч находится в шаге от перехода.

    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе за 8,5 миллиона евро.
    • Гайч не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5186

      vladik12 12 минут назад

      "Мы к вам заехали на час".

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