«СЭ»: Алекперов в три раза увеличит финансирование «Спартака»

А что мешало до сих пор финансировать? С трудом верится. Скорее Новогодняя сказка.
В совет директоров «Спартака» вошел Юсуф Алекперов, сын акционера клуба Вагита Алекперова, президента «Лукойла». Следствием этого станет увеличение вливаний в «Спартак» со стороны Алекперова-старшего.
Вложения вырастут в три раза. «Лукойл» Алекперова – титульный спонсор «Спартака».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- Алекперов – бизнес-партнер Леонида Федуна.
- Forbes в 2020 году оценил состояние Алекперова в 15,2 миллиарда долларов (5-е место в России).