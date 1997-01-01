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    «СЭ»: Алекперов в три раза увеличит финансирование «Спартака»

    В совет директоров «Спартака» вошел Юсуф Алекперов, сын акционера клуба Вагита Алекперова, президента «Лукойла». Следствием этого станет увеличение вливаний в «Спартак» со стороны Алекперова-старшего.

    Вложения вырастут в три раза. «Лукойл» Алекперова – титульный спонсор «Спартака».

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Алекперов – бизнес-партнер Леонида Федуна.
    • Forbes в 2020 году оценил состояние Алекперова в 15,2 миллиарда долларов (5-е место в России).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии19
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      Рейтинг: +26230

      oyabun 1 минуту назад

      А что мешало до сих пор финансировать? С трудом верится. Скорее Новогодняя сказка.

      0
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      Рейтинг: +4175

      Cleaner 1 минуту назад

      Зенит понурил голову...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6027

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Сын не акционера-а Владельца !

      0
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      Рейтинг: +1997

      alll-333 2 минуты назад

      Алекперов в три раза увеличит финансирование «Спартака»- а слабо в 30 раз?

      0
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      Рейтинг: +146

      alefreddy 3 минуты назад

      хорошая новость может прибудут более качественные игроки

      1
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      Рейтинг: +1997

      alll-333 3 минуты назад

      Деньги, как я понимаю, девать не куда. И пофиг помощь неимущим...

      0
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      Рейтинг: +1446

      Play 3 минуты назад

      Кокорину зарплату ещё поднимет

      0
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      Рейтинг: +7099

      ivany4 4 минуты назад

      С-Э доверия не заслуживает, потому как публикует свои домыслы на основе слухов.))
      Однако, еще в прошлом году, Алекперов обсуждал с Федуном возможность со-финансирования Спартака. Если продолжить логику, то деньги будут в клубе не под Федуна, а под сына. Думаю, что вливания Аликперова перекроют расходы Федуна, что бы получить контроль над политикой и расходованием средств клуба. Полагаю после выхода из отпуска все будет более-менее ясно. Да и трансферное окно покажет куда будем двигаться.

      1
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      Рейтинг: +11

      Юрий Ч. 26 минут назад

      Сплошная трепотня, ничем не обоснованные домысли на потеху и треп народу

      1
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      Рейтинг: +81766

      zigbert 28 минут назад

      Что то в это мало верится. Вот если бы Юсуф Алекперов встал на место Федуна, тогда было бы более понятно.

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