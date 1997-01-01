«СЭ»: Алекперов в три раза увеличит финансирование «Спартака»

В совет директоров «Спартака» вошел Юсуф Алекперов, сын акционера клуба Вагита Алекперова, президента «Лукойла». Следствием этого станет увеличение вливаний в «Спартак» со стороны Алекперова-старшего.

Вложения вырастут в три раза. «Лукойл» Алекперова – титульный спонсор «Спартака».