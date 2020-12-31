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    С 2021 года во всех школах России вводится урок футбола

    РФС объявил о начале реализации проекта «Футбол в школе». C начала 2021 года в каждой общеобразовательной организации будут проводиться уроки футбола.

    «Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один.

    Учащиеся школ – как мальчики, так и девочки, – научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни – взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.

    Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе Школьных спортивных клубов.

    При участии Российского футбольного союза в каждом регионе будет создана система, объединяющая Школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти талантливые дети.

    Учащиеся школ смогут стать ближе к профессиональному футбольному клубу своего города и региона, участвуя в мероприятиях, организованных специально для них.

    Дополнительно к уроку футбола и секции на базе Школьного спортивного клуба Российский футбольный союз предложит школам систему регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнований – Единую школьную футбольную лигу», – сообщается на сайте РФС.

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    Источник: РФС

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    01.01.2021 19:29
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1315

      DMитрий 40 минут назад

      В настоящее компьютерно-телефонное время в принципе надо больше часов-уроков физкультуры вводить и прививать любовь к спорту.

      0
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      Рейтинг: +3958

      Гавроша 1 час назад

      Ничего это не даст, и вообще, дети и так в футбол играют, что хочет. А кто не хочет - зачем тех учить?

      1
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      Рейтинг: +3314

      solodealer 2 часа назад

      С 2021 года во всех школах России вводится урок футбола...
      АС 22-ГО ОН СТАНОВИТСЯ ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ!)))

      0
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      Рейтинг: +9153

      BRO_football 2 часа назад

      Бесполезный проект. Вряд ли благодаря лишь одному 45-минутному уроку в неделю можно развить в детях желание заниматься футболом. Кто захочет, того родители сами в секцию запишут.
      Да и сами дети относятся к урокам физкультуры как к возможности пораньше свалить домой. Так что бесполезно ждать от школьников какого-то излишнего старания на этих уроках.
      Да я уж молчу про то, что далеко не во всех школах, хотя бы рядом, есть футбольное поле. Остаётся только вариант, когда дети в своих маленьких школьных спортзалах будут мячом по стене дубасить. Ну это тогда уже и не футбол получается, а хрень какая-то.

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      Рейтинг: +5173

      Lester84 2 часа назад

      Мне интересно несколько моментов:
      1. А другие игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, гандбол) недостойны наличия уроков или хотя бы отдельных бесплатных секций в школах? Или у нас в этих видах спорта все в порядке?
      2. Кто будет обучать детей футболу и как? Бухающий физрук будет учить бить с пырака??
      3. Что по инфраструктуре? В моей бывшей школе как было асфальтовое покрытие на футбольном поле школьного стадиона - так асфальт там лежит до сих пор. На асфальте играть будут? А ведь есть вообще огороды - с ними что?

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      Рейтинг: +22571

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Ну всё , через лет 20 обуем Бразилию в финале ЧМ.

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      Рейтинг: +678

      тётя ASYA 3 часа назад

      кто интересно будет давать эти уроки?! деревянный физрук ?! и что получится в итоге, БУРАТИНЫ !!! СМЕШНЫЕ , НИКЧЕМНЫЕ ,

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      Рейтинг: +6221

      Alekxei Z. > тётя ASYA 2 часа назад

      Тётя Ася , иди ты работай. Такие мудаки как ты любое благое дело могут захаять.Сам то знаешь как к мячу подходить ?
      Хорошее начинание !

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      Рейтинг: +18

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 4 часа назад

      Таланты шукать собираются?

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      Рейтинг: -1961

      Вот оно чё Михалыч 4 часа назад

      Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение ==========================Пригласите тренеров из Бразилии.Они там за маленькую зарплату работают...Зато в Расее для них будет по их меркам хорошая зарплата...А главное --они правильную технику поставят пацанам.

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      Рейтинг: +2423

      nemolod 4 часа назад

      Урок футбола в школе будет соответствовать дворовому и это в лучшем случае плюс травмы,так как по правилам играть не будут,хорошо еще если физрук попадется знакомый с футболом не понаслышке! Не говорю уже о том,где собираются этот футбол проводить? На улице-зима в большинстве регионов ,площадки (если они еще при школах есть ) в снегу или льду,а залы просто для футбола не пригодны! В общем все как всегда-телега впереди лошади!

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