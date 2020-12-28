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  • Главные новости дня. «Локомотив» получил 9,7 миллиона за Миранчука, матч «Эвертон» – «Сити» перенесен из-за коронавируса

Главные новости дня. «Локомотив» получил 9,7 миллиона за Миранчука, матч «Эвертон» – «Сити» перенесен из-за коронавируса

28 декабря 2020, 23:20

«СЭ»: судья Назаров, сжавший кулак после отмены гола «Спартака» в июльском матче с «Ахматом», отстранен от работы в РПЛ

Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»

«Торпедо» вывело из обращения шестой номер. Он навечно закреплен за династией Шустиковых

Перформанс фанатов «Зенита» – в десятке лучших в 2020 году по версии Ultras World

«Матч ТВ»: «Локомотив» получил 9,7 миллиона от продажи Миранчука, агенты – 4,8 миллиона

Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» не состоится из-за вспышки коронавируса у гостей

Football Italia: Ибрагимович не сыграет с «Ювентусом». «Милан» опасается рецидива травмы

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Кавани

Evening Standard: Моуринью надеется подписать Рамоса, если он покинет «Реал»

АПЛ. «Челси» не смог обыграть «Астон Виллу», у лондонцев одна победа в шести матчах

Источник: «Бомбардир»
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