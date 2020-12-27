Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Главные новости дня. «Зенит» хочет купить Ришарлисона, «Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче с «Вест Бромвичем»

    «Зенит» – лидер сезона РПЛ по количеству навесов

    Идущий последним «Шальке» назначил Гросса. Он не тренировал в Европе с 2012 года

    «Краснодар» – лидер сезона РПЛ по владению мячом

    Fichajes: «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на 50 миллионов

    Месси пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмы

    АПЛ. «Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче с «Вест Бромвичем»

    Мане – в пятерке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ. Он догнал Суареса

    Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри в новогоднем ролике «Рубина». Тарасов выступил в роли президента 3

    Влашич – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Васин получил приз зрительских симпатий

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2020 23:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81638
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru