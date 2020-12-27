Главные новости дня. «Зенит» хочет купить Ришарлисона, «Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче с «Вест Бромвичем»

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Идущий последним «Шальке» назначил Гросса. Он не тренировал в Европе с 2012 года

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Fichajes: «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на 50 миллионов

Месси пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмы

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