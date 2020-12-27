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Министр Лавров: «Система «осень-весна» – не для России»

27 декабря 2020, 15:51
31

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает неправильным решение перевести отечественный футбол на систему «осень-весна». Это случилось при президенте РФС Сергее Фурсенко.

«Я много читал про реформы российского чемпионата. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле… .

Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» – не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года…ну вот мы и имеем результат», – сказал Лавров.

  • Только «Краснодар» от России выступит в плей-офф еврокубков.
  • Фурсенко в футболе уже не работает.
  • Лавров болеет за «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (31)
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серега кашин
1609076106
более менее адекватное мнение
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Иван Петров 1986
1609076865
Ну хоть один догадался.
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Hektor 84
1609077109
Всё правильно сказал!
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Skull_Boy
1609077117
Сережа Миллеру и его сученку виднее
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NewLife
1609081022
Пусть все играют весна - осень, а синит с фурсенкой : осень-весна.)))
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Просто-333
1609081317
Что дошло наконец хоть до кого нибудь...
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Kollljan
1609083487
У нас была система "весна-осень". Тут надо разобраться с теми, кто переиначил на "осень - весна". Эти люди - враги народа!
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Бриг
1609083577
Еще один диванный эксперт из МГИМО появился. Лучше бы занимался провалами в работе своего ведомства.
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ЮНик
1609084930
А что скажет о полном провале в биатлоне знаток футбола Лавров? Что зимы теперь не такие снежные? Смешной он и такой далекий-далекий. Или притворяется.
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САДЫЧОК
1609088533
Этот Лавров дилетант ! Сроки не меняются ! И , если он хочет вернуться в ту систему , то у нас будут в кубках играть на полгода протухшие клубы ! И так хуже некуда-а будет еще хуже !
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