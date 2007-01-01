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    Министр Лавров: «Система «осень-весна» – не для России»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает неправильным решение перевести отечественный футбол на систему «осень-весна». Это случилось при президенте РФС Сергее Фурсенко.

    «Я много читал про реформы российского чемпионата. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле… .

    Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» – не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года…ну вот мы и имеем результат», – сказал Лавров.

    • Только «Краснодар» от России выступит в плей-офф еврокубков.
    • Фурсенко в футболе уже не работает.
    • Лавров болеет за «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5513

      серега кашин 6 минут назад

      более менее адекватное мнение

      0
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      Рейтинг: +12647

      alarm 42 минуты назад

      кое-какой министр-спартач, вместе со своей помощницей-прошмандессой, тоже не для россии.

      2
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