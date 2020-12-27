Министр Лавров: «Система «осень-весна» – не для России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает неправильным решение перевести отечественный футбол на систему «осень-весна». Это случилось при президенте РФС Сергее Фурсенко.

«Я много читал про реформы российского чемпионата. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле… .

Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» – не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года…ну вот мы и имеем результат», – сказал Лавров.