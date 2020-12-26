Главные новости дня. Григорян рассказал о проблемах с алкоголем, «ПСЖ» рассчитывает благодаря Покеттино подписать Месси

АПЛ. «Арсенал» победил «Челси».

Le Parisien: в «ПСЖ» надеются, что приглашение Покеттино поможет подписать Месси.

Григорян: «Могу признаться: я пил. Меня затянуло».

«Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов.

Джеррард: «Мечтаю возглавить «Ливерпуль», но не уверен, что являюсь лучшим кандидатом».

Широков – о суде по делу Данченкова: «Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы».

Аршавин: «Зенит» купил Вендела для конкуренции в центре поля».

Данченков – о приговоре Широкову: «Очень обидно и очень мерзко. Делайте выводы».

Аршавин: «Моего сына до прихода в «Спартак» выгнали из академии ЦСКА».

Семин: «Лучший вратарь РПЛ в 2020 году – Акинфеев».