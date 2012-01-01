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    Егоров: «Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Тедеско»

    Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» не планирует назначать на тренерский пост кого-либо из россиян. Приоритет – иностранец.

    «Спартак» вообще не рассматривает россиян. В футбольных кругах есть мнение, что у нас нет тренера, который смог бы возглавить такую команду, как «Спартак». Только иностранец», – сказал инсайдер.

    • Нынешний тренер «Спартака» Доменико Тедеско не намерен продлевать контракт, истекающий летом.
    • Команда идет в РПЛ 3-й.
    • До Тедеско команду тренировал россиянин – Олег Кононов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +805

      FROL001 13 минут назад

      Ожидания из стран: Бельгия, Испания или Германия. Действительность Туркмения или Молдавия.

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      Рейтинг: +891

      Юрий Крутько 18 минут назад

      Почему нет? А Карпин,а Сёмин? Оба способны привести Спартак к чемпионству...

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      Рейтинг: +7113

      Hektor 84 30 минут назад

      Кононов бульбаш, получивший российский паспорт из за того что Галицкий не хотел оплачивать налог за тренера лега.

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