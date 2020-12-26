Егоров: «Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Тедеско»

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» не планирует назначать на тренерский пост кого-либо из россиян. Приоритет – иностранец.

«Спартак» вообще не рассматривает россиян. В футбольных кругах есть мнение, что у нас нет тренера, который смог бы возглавить такую команду, как «Спартак». Только иностранец», – сказал инсайдер.