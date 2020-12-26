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  • Егоров: «Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Тедеско»

Егоров: «Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Тедеско»

26 декабря 2020, 19:24
8

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» не планирует назначать на тренерский пост кого-либо из россиян. Приоритет – иностранец.

«Спартак» вообще не рассматривает россиян. В футбольных кругах есть мнение, что у нас нет тренера, который смог бы возглавить такую команду, как «Спартак». Только иностранец», – сказал инсайдер.

  • Нынешний тренер «Спартака» Доменико Тедеско не намерен продлевать контракт, истекающий летом.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.
  • До Тедеско команду тренировал россиянин – Олег Кононов.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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Hektor 84
1609000661
Кононов бульбаш, получивший российский паспорт из за того что Галицкий не хотел оплачивать налог за тренера лега.
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Юрий Крутько
1609001370
Почему нет? А Карпин,а Сёмин? Оба способны привести Спартак к чемпионству...
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DOCTOR PENALTY
1609006297
Значит придётся ждать ещё 16 лет.(((
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oyabun
1609006828
Да скорее всего в руководстве Спартака просто отдают себе отчет в том ни один из более-менее успешных российских тренеров не захочет прийти тренировать в клуб у руля которого стоят столь некомпетентные руководители. Все же понимают что Федун и его фавориты (фаворитки) непредсказуемы в своих решениях. Рассчет на то, что не все иностранные тренера знают каково это - тренировать Спартак, а кто то просто позарится на выгодный контракт.
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zigbert
1609083800
Подбор тренера для команды сложная задача. У известных иностранцев тоже не всегда получается. Но поискать можно и отечественного.
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